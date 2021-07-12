Девід Бекхем і Том Круз відсвяткували гол, вдаривши кулачками: відео захопило мережу

За фіналом Євро-2020 спостерігали усі фанати футболу, зокрема на стадіон "Вемблі" прибули Девід Бекхем та Том Круз. Вони сиділи недалеко один від одного, а тому один з голів збірної Англії відсвяткували, вдаривши кулаком об кулак.

11 липня відбувся фінал Євро-2020, який завершився перемогою Італії. За вирішальним матчем спостерігали усі прихильники футболу. За збірну Англії вболівала королівська сім'я та багато знаменитостей, які особисто прийшли на матч. Серед них були актор Том Круз та футболіст Девід Бекхем, відео яких стало вірусним.

До теми Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали фінал Євро-2020 з сином Джорджем

Як Бекхем та Круз відреагували на гол

Зірки сиділи неподалік один від одного та емоційно реагували на деякі моменти гри Італії – Англії. У своїй першій атаці збірна Англії відкрила рахунок. Люк Шоу забив гол всього лиш на 2 хвилині, що спричинило фурор серед фанатів.



Том Круз і Девід Бекхем на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images

Святкували перший гол і знаменитості. Девід Бекхем та Том Круз обмінялися привітаннями, а згодом вдарили кулаком об кулак. Цей ролик розчулив та зачарував мережу.

Реакція мережі

Користувачі твітеру у захопленні від відео з улюбленими знаменитостями. Деякі прихильники пишуть, що удар кулаками – найкращий момент усього матчу.