Зірка Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вперше стане батьком

Актор Деніел Редкліфф, який став шалено популярним завдяки головій ролі у фільмах про Гаррі Поттера, вперше стане батьком. Нагадаємо, що пара разом вже 10 років.

Тож, наприкінці цього року Деніел Редкліф та його кохана – 38-річна акторка Ерін Дарк – стануть батьками. Прессекретар зірки вже підтвердив радісну новину.

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Джерело, близьке до пари, розповіло ЗМІ, що Деніел і Ерін дуже щасливі, що стануть батьками. "Вони в захваті й не можуть дочекатися, коли стануть сім'єю із трьох людей", – сказав він.

Редкліфф та його обраниця разом уже десять років. Нагадаємо, що пара познайомилася під час спільної роботи над фільмом “Убий своїх коханих” у 2012 році.

Джерело додало The Sun, що Деніел дуже радий, що стане батьком. "Його стосунки з Ерін справді особливі, і всі думають, що вони будуть чудовими батьками", – додав він.

Зазначимо, що ця новина з’явилася через день після того, як пару помітили під час прогулянки Нью-Йорком. Саме ці знімки спровокували чутки про вагітність акторки.

До слова, у жовтні 2022 року стало відомо, що відомий актор Деніел Редкліфф продав свою квартиру на Мангеттені. Як свідчать місцеві реєстри, вартість угоди склала 5,3 мільйона доларів.

На площі 227 метрів квадратних облаштовано простору вітальну із панорамними вікнами, звідки відкривається краєвид на Гудзон, їдальню із прилеглою бібліотекою та V-подібну кухню. Серед приватних приміщень – 3 спальні, стільки ж ванних кімнат.