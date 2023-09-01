"Набирайтеся терпіння": як Мішина, Соловій, Mонатік та інші зірки привітали фанів з 1 вересня

За вікном вже осінь. Тож звуки шкільних дзвінків лунають коридорами, сповіщаючи про початок навчального року. Хтось пішов лише у перший клас, а для когось цей рік виявиться останнім у школі. Українські зірки вирішили привітати школярів, студентів, викладачів і не тільки з цим чудовим святом.

У матеріалі 24 Каналу зібрано привітання від Ксенії Мішиної, Христини Соловій, Олі Цибульською та багатьох інших зірок. Тож архівні фото знаменитостей та побажання для школярів – дивіться далі.

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Ксенія Мішина

Знаменитість поширила фото зі школи зі своїм сином та привітала українців.

"Темні часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують світлі часи. З новим переможним навчальним роком", – написала акторка.

Христина Соловій

Співачка зробила фото у своїй шкільній формі та звернулася до фанів: "1 вересня хочу нагадати дітям та батькам — не бійтеся відрізнятися. Не всі важливі знання — всередині підручника, а оцінка — не визначає успіх у житті. Торуйте свій шлях, смійтеся на перервах, малюйте квіти на полях зошитів і дружіть назавжди".

Слава Дьомін

Радіоведучий привітав підписників у інстаграм-сторіс та опублікував своє архівне фото зі школи. На фото він позував в окулярах та з невеликим букетом квітів.

Монатік

Дмитро виставив фото з дружиною та дітьми на тлі школи.

"Навчання для життя… світлого та гарного життя… Всіх із Днем знань! Діти, гарного вам навчального року, наскільки це тільки можливо в наших реаліях. Батьки, сил вам та терпіння. Вчителі, дякуємо вам за сміливість і жагу створювати наше яскраве майбутнє", – зазначив артист.

Співак додав: "Дякуємо ЗСУ за те, що більшість шкіл відкрили свої двері та діти пішли до школи офлайн. Віримо та всі разом працюємо для того, аби найближчим часом кожна українська школа відкрила свої двері та проводила уроки під мирним небом".

ROXOLANAS

Зірка вирішила опублікувати своє фото, коли вона була ще школяркою.

"Школярики, вітаю вас з 1 вересня ! Нехай цей навчальний рік буде цікавим, радісним і легким. Батьки, набирайтеся терпіння - ми в вас віримо", – поділилася співачка.

Григорій Решетник

Телеведучий поділився знімком з синами та дружиною на тлі шкільного двору.

"Вітаємо усіх з Днем знань. Дмитрик у нас пішов до 1 класу, а Іван - в 4-й. Дуже швидко ростуть діти! Найголовніше, аби в мирній Україні", – зазначив зірковий татусь.

Алан Бадоєв

Режисер та кліпмейкер виставив свої архівні фото. Він показав, як виглядав у 1, 3 та 8 класах. Окрім цього, чоловік поширив світлину, яку зробив сьогодні у День знань та перший день осені.

JULIK

Колишній учасник колективу DZIDZO розповів, що 1 вересня у нього подвійне свято. Цього року його син пішов у другий клас. До того ж у нього з дружиною річниця весілля. Вони вже 10 років у шлюбі. Тож співак опублікував миле сімейне фото та написав привітання.

"Святкувань гучних не буде, легка сімейна вечеря та бокал вина. Радий, що в моєму житті є та опора, з якою і в Крим і в Рим. Вітаю усіх батьків першачків - це велика дорога у самостійне, доросле життя. Нехай усе виходить і найголовніше буде міцне здоров'я повсякчас! Перемоги нам. І звісно ж - тільки вперед", – поділився артист.

До привітань також долучилися й інші українські знаменитості. Зокрема, Володимир Дантес, Оля Цибульська, Юлія Саніна, Лілія Ребрик та багато інших.

Як українські зірки привітали фанів з першим вересням / Скриншоти з інстаграм-сторіс: