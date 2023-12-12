Зірки привітали українських захисників з Днем Сухопутних військ: про кого йдеться

Сьогодні, 12 грудня – День Сухопутних військ України. Українські знаменитості вже привітали захисників з професійним святом. Долучилися до привітання Надя Дорофєєва, Богдан Бенюк, Олег Михайлюта, Юрко Юрченко, Сергій Фоменко.

Воїни із Сухопутних військ щодня захищають Україну від російських окупантів. Ціною власних життів вони звільняють українські території та дають відсіч ворогу. Деякі зірки висловили вдячність воїнам у відеопривітаннях.

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Українські знаменитості записали привітання з Днем Сухопутних військ України

Зокрема, привітала українських військових зі святом відома співачка Надя Дорофєєва. Вона зазначила, що наші захисники демонструють небачену міць та силу.

Наші любі воїни, я хочу привітати вас із вашим професійним святом – з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України. Ви щодня доводите й собі, й нас, що немає такої сили, що може порушити дух українського воїна. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, професійного зростання, добробуту нових здобутків та перемог,

– зазначила артистка.

Висловився з приводу свята й український актор театру та кіно Богдан Бенюк. Він зазначив, якими великими зусиллями, українські військові звільняють кожен сантиметр землі.

Дорогі побратими, дозвольте мені, зі своїми привітальними словами звернутися до вас. Ви заслуговуєте на те, аби вам виказувати найбільшу любов. Бо те, що робите ви, Сухопутні війська. Ви кожен квадратний метр проходите своїми ногами та відвойовуєте його. Я вас міцно обіймаю. Я бажаю вам многая літ. Я хочу побажати вам великої перемоги. Це непросте завдання, але це станеться,

– сказав він.

Композитор, співак і актор пісень Сергій Фоменко також привітав захисників з важливим святом.

Дорогі вояки, щиро вітаю кожного з вас з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України. Бажаю здоров'я, удачі та перемоги. З Богом. Слава Україні,

– відзначив артист.

Співак та лідер гурту "Танок на майдані Конго" Олег Михайлюта від свого колективу теж долучився до привітань. Він побажав українським захисникам якомога швидше повертатися додому.

Від щирого серця вітає кожного бійця з їх професійним святом – з Днем Сухопутних військ. Сьогодні кожен усвідомлює, що винятково завдяки вам Україна існує. Зі святом, тримайтеся. Міцного здоров'я та швидкого повернення додому, до своїх родин. Слава Україні,

– сказав Олег.

Привітав українських військових зі святом й соліст панк-рок гурту Yurcash Юрко Юрченко. Відомо, що співак також служить у лавах ЗСУ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вітаю вас всіх з Днем Сухопутних військ України. Маю честь бути причетним до цієї славетної сім'ї у складі 49 окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина. Хочу побажати нам перемоги, в яку я вірю. Тому до зустрічі на розвалинах Кремля, там і побачимось. Все буде Україна, все буде паляниця. Слава Україні, слава ЗСУ, слава Сухопутним військам України,

– зазначив Юрченко.