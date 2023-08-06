"Наші небесні титани": зірки з вдячністю вітають бійців з Днем повітряних сил ЗСУ

День Повітряних сил ЗСУ відзначають в Україні 6 серпня. Українські зірки з гордістю вітають військових, які захищають українське небо. Знаменитості висловлюють захоплення Повітряними силами.

Актори, співаки та інші зірки не змогли оминути це свято, адже ЗСУ захищають наше небо від російських атак. 24 Канал зібрав вітання для бійців Повітряних сил від зіркового бомонду.

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Багато знаменитостей дякують Повітряним силам ЗСУ, адже ті знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога, зокрема:

350 літаків та вертольотів,

1 200 крилатих та 24 балістичні ракети, 13 "Кинджалів",

понад 2 тисячі безпілотників.

Коля Сєрга

Український музикант та засновник "Культурного десанту" зворушив відео, на якому діти співають "колискову" для захисників неба.

У пісні є зворушливі рядки: "Дякую, за те, що небо наді мною не болить… Знаю, ти втомився і тобі потрібно спать… Спи, нехай тобі присниться вільна і незалежна (Україна, – 24 Канал). Спи, бо тобі треба сили тримати небо".

Дякуємо, що героїчно тримаєте наше небо... Вітаємо вартових неба із професійним святом, з Днем Повітряних сил ЗСУ!,

– написав Сєрга.

Злата Огнєвіч

Українська співачка долучилася до привітань. У соцмережах вона подякувала бійцям за захист неба.

Сьогодні День Повітряних сил! Дякую за захист неба України!,

– написала Злата.

Огнєвіч поділилася фото, яке зробила на крилі літака, але додала, що не може цього показати.



Огнєвіч привітала Повітряні сили ЗСУ / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Христина Соловій

Співачка подякувала захисникам з Повітряних сил. "Наші небесні титани! Зі святом!", – написала вона.



Соловій привітала Повітряні сили ЗСУ / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар вітає українців з кожним святом. День Повітряних сил не став винятком. У соцмережі він опублікував відео з привітаннями

З Днем Повітряних Сил ЗСУ. Чистого неба та F-16 кожному пілоту,

– написав Ектор.

Тарас Цимбалюк

Актор показав статистику за попередню ніч, 6 серпня, коли Повітряні сили ЗСУ знищили 13 ракет Х-101/Х-555, 17 ракет "Калібр" та 27 БпЛА.

Низький уклін вам, найкращі,

– з вдячністю написав Цимбалюк.



Цимбалюк привітав Повітряні сили ЗСУ / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Надя Дорофєєва

Зірка перепостила привітання від президента Володимира Зеленського. Вона додала, що дуже пишається Повітряними силами ЗСУ.



Дорофєєва привітала Повітряні сили ЗСУ / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Слава Дьомін

Зірковий ведучий також долучився до привітань. Він опублікував своє фото з українським прапором на фоні блакитного неба

"Сьогодні День Повітряних Сил України! Дякую, хлопці і дівчата", – написав Слава.

Христина Решетник

Дружина ведучого Григорія Решетника привітала Повітряні сили України та подякувала за їхню роботу.



Решетник привітала Повітряні сили ЗСУ / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Додамо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж вітав Повітряні сили. Він подякував бійцям за їхню стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що військові Повітряних сил ЗСУ здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни.