Дивом вижили, – Злата Огнєвіч розповіла про важку долю її рідних у час Голодомору

Голодомор, який радянська влада організувала у 1932 – 1933 роках, забрав життя мільйонів українців. Співачка Злата Огнєвіч розповіла трагіччну історію своєї родини, яка пов'язана з тим часом.

Щорічно у четверту суботу листопада вшановують пам'ять жертв голодоморів. Саме у цей день артистка поділилася з шанувальниками особистою історією, яка знайома мільйонам українських родин.

До слова "Пам'ятаємо всіх": зірковий бомонд вшановує жертв Голодомору

Як сім'я Злати Огнєвіч пережила Голодомор

Виконавиця опублікувала зворушливе архівне фото, на якому зображена з мамою. Злата вкотре показала, як виглядала у дитинстві. А під фото розповіла, що її рід міг припинити своє існування через страшний Голодомор, який штучно створила радянська влада. Цей голод був організований з метою знищення українців, остаточної ліквідації українського спротиву радянському режиму та намагань українців збудувати самостійну, незалежну Україну.

Моя прабабуся та бабуся дивом вижили. Що вони тільки не їли, щоб хоча б були сили дихати. Я вже мовчу про масові випадки канібалізму через відсутність альтернативи,

– поділилася Злата.



Злата Огнєвіч з мамою / Фото з інстаграму співачки

Співачка провела паралель з теперішнім часом. Тільки зараз нас хочуть зламати холодом і темрявою.

"Але внутрішнє світло сильніше. І воно світить в душі кожного українця. Вірю в Україну і дякую кожному, хто знаходить у собі сили боротися. Найважчі битви відбуваються в глибинах душі. Бажаю нам вийти з них переможцями. Вічна пам'ять жертвам Голодомору. Вічна пам'ять всім, хто любить Україну. І за цю любов віддає найцінніше – своє життя", – підсумувала Огнєвіч.