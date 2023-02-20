"Саме в той день почалась війна за нашу незалежність": як зірки згадують розстріли на Майдані

20 лютого у День пам'яті Небесної Сотні українці вшановують загиблих героїв. Зірки теж не залишилися осторонь, вони згадали про пам'ятну дату у соціальних мережах та висловили кілька слів щодо цього трагічного дня.

Україна щороку 20 лютого вшановує пам’ять жертв, які загинули у ці дні на Майдані. 24 Канал зібрав спогади тих подій від українських артистів.

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Чимало зірок пригадало трагічні події на Майдані Незалежності у Києві, які трапилися 20 лютого 2014 року.

Зірки згадують події на Майдані 2014 року

Святослав Вакарчук

Артист доєднався до вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та написав зворушливі слова в інстаграмі.

Саме в Той День ми показали світові, що свобода і гідність – наші невід’ємні цінності. Саме в Той День почалась війна за нашу незалежність. Саме в Той День ми стали собою…,

– написав він.

Світлана Тарабарова

Співачка наголосила, що саме завдяки тим подіям українці стали вільними назавжди. "Пам‘ятаємо кожного, хто віддав своє життя за майбутнє України, вільної та незалежної", – написала вона. Крім того, Тарабарова поширила уривок своєї пісні "Вірю, знаю".

Євген Клопотенко

Відомий шеф-кухар зізнається що в нього часто запитують, як його змінила війна, що він переосмислив за цей час. На це Клопотенко відповідає, що його змінили розстріли людей на Майдані у 2014 році. "Це була точка зародження в мені чогось нового. З цієї точки почалась моя боротьба за Україну, українську культуру та українську їжу", – запевняє він.

Я все життя знав, що я не = Радянський союз, проте не зовсім розумів, а хто ж я. Але у 2014 я точно зрозумів і відчув, що я українець. Тоді я плакав і тримав міцно кулаки, коли бачив смерть перших героїв. Я плакав і тримав кулаки, коли слухав "Пливе кача". Я плакав і тримав кулаки, коли чув гімн України. Тепер я більше не плачу. Тепер я дію, бо пам‘ятаю той момент свого переродження та помічаю, як перероджується моя країна кожен день. І я вдячний тим, хто допомагає їй ставати кращою. Слава Героям,

– написав він.

Ірина Федишин

Артистка також вшанувала загиблих героїв. "Пам’ятаємо! Боремося! Переможемо! Світла пам’ять Героям Небесної Сотні", – написала вона у соцмережі.

MamaRika

Співачка у Instagam-Stories опублікувала фото, щоб вшанувати героїв. Вона підписала фото: "Герої не вмирають".



MamaRika про ростріли на Майдані / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona нагадала підписникам, що сьогодні відзначають День Героїв Небесної Сотні. "Вічна слава та памʼять героям", – написала вона.



Реперка Alyona Alyona gро ростріли на Майдані / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова теж не змогла промовчати в цей день. Вона показала підписникам фото з Майдану та додала календар з датою 20 лютого.



Даша Квіткова про ростріли на Майдані / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Наталка Денисенко

Українська акторка Наталка Денисенко пригадала події з цього дня 9 років тому. Артистка перепостила в інстаграм допис про День памʼяті героїв та написала, що памʼятає про цю трагедію. "Ми стільки боремося.. Скоро буде перемога", – вважає Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко про ростріли на Майдані / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Гурт Kalush

Гурт Kalush, який минулого року переміг на Євробаченні-2022, також вшанував загиблих. "Сьогодні День памʼяті Героїв Небесної Сотні. Памʼятаємо, боремося та переможемо", – написали вони в інстаграмі. Артисти продублювали напис англійською мовою.



Гурт Kalush gро ростріли на Майдані / Скриншот з їх інстаграм-сторіс

Друга Ріка

Гурт "Друга Ріка" теж вшанував памʼять українських героїв.

"Щороку 20 лютого ми вшановуєм пам’ять 107 жертв проросійського режиму в Україні. У цей день загинула найбільша кількість активістів Майдану. Це були звичайні люди різних професій та віку, але надзвичайними були їхня любов до України, сміливість та бажання бути вільними громадянами у європейській країні. Вічна пам’ять та шана Героям", – написали артисти.

Оля Цибульська

Зірка поширила фото учасника Небесної Сотні.

Сьогодні День пам'яті тих людей, які на своїх грудях та руках підняли до небес Революцію Гідності. Я коли згадую ці події, то перший, хто з'являється в думках – це Сергій Нігоян. Світла пам'ять всім героям і подяка,

– сказала співачка.



Оля Цибульська про ростріли на Майдані / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Катерина Сільченко

Дизайнерка Катерина Сільченко теж вшанувала памʼять загиблих героїв. Вона перепостила в соцмережі відео, на якому показані кадри з Майдану у 2014 році.



Катерина Сільченко про ростріли на Майдані / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Нікіта Добринін

Ведучий та учасник "Холостяка" Нікіта Добринін теж написав кілька слів про ці трагічні події. "У цей день ми згадуємо подвиг учасників Революції Гідності 2013 – 2014 років та вшановуємо памʼять загиблих під час протестів", – сказав Добринін.



Нікіта Добринін про ростріли на Майдані / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Григорій Решетник

Телеведучий Григорій Решетник поширив фото з подій Майдану та написав, що герої не вмирають. "Памʼятатимемо завжди", – сказав він.



Григорій Решетник про ростріли на Майдані / Скриншот з його інстаграм-сторіс