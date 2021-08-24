У День Незалежності: Монатік отримав звання заслуженого артиста України

Президент України Володимир Зеленський на святковому параді з нагоди Дня Незалежності вручив державні нагороди діячам з різних сфер. Звання заслуженого артиста України отримав співак Дмитро Монатік.

З нагоди 30-річчя незалежності Володимир Зеленський нагородив визначних українців. Урочиста церемонія відбулася на Хрещатику, де зібралися тисячі українців та іноземних гостей.

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Монатік став заслуженим артистом України

Популярний мультиартист Монатік став одним з тих відомих людей, яких відзначили званням заслужених артистів України. За час своєї кар'єри виконавець став одним з найпопулярніших в українському шоу-бізнесі.



Монатік став заслуженим артистом України / Скриншот з відео

Творчість Монатіка

Артист розпочав кар'єру у 2008 році. Тоді Наталія Могилевська запросила його на роботу до свого балету. Дмитро погодився переїхати до Києва, що стало початком його шляху в столиці.

Декілька років Монатік співав у різних гуртах і був учасником балетів.

У 2010 році музикант взяв участь в шоу "Х-фактор", де дійшов до прямих ефірів.

Влітку 2011 року він презентував першу сольну пісню "ТайУлетаю" та кліп до неї. Відео Дмитро знімав мобільним телефоном.

У серпні 2012 року виконавець дебютував як композитор. Тоді він презентував трек Світлани Лободи "40 градусов".

Того ж року він став запрошеним гостем "Х-фактору".

З 2013 року Монатік активно гастролює. Він збирає аншлаги у різних куточках України та світу.

У 2016 році посів місце тренера в шоу "Голос. Діти".

9 травня 2017 року він виступив на відкритті першого півфіналу Євробачення, який відбувся в Києві. Тоді артист заспівав відомий трек "Кружит", який переклав англійською мовою.

Восени 2017 року став суддею популярного проєкту "Танці з зірками".

У жовтні того ж року він презентував шоу Vitamin D, яке стало "Найкращим концертним шоу" за версією премії YUNA та премії "Телетріумф".

У 2019 році Монатік приголомшив неймовірним шоу на НСК "Олімпійському".

Також став зірковим тренером вокального шоу "Голос країни".

Артист часто бере участь у різноманітних програмах, знімається в рекламах, українських фільмах тощо.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Найпопулярніші кліпи Монатіка

Монатік – "Кружит": дивіться відео онлайн

Монатік – "Зажигать": дивіться відео онлайн

Монатік – "Сильно": дивіться відео онлайн

Монатік – "LOVE IT ритм": дивіться відео онлайн

Монатік – "Зашивает душу": дивіться відео онлайн

Монатік – Vitamin D: дивіться відео онлайн

Монатік – "Вечность": дивіться відео онлайн