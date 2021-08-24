У День Незалежності: Монатік отримав звання заслуженого артиста України
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський на святковому параді з нагоди Дня Незалежності вручив державні нагороди діячам з різних сфер. Звання заслуженого артиста України отримав співак Дмитро Монатік.
З нагоди 30-річчя незалежності Володимир Зеленський нагородив визначних українців. Урочиста церемонія відбулася на Хрещатику, де зібралися тисячі українців та іноземних гостей.
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Монатік став заслуженим артистом України
Популярний мультиартист Монатік став одним з тих відомих людей, яких відзначили званням заслужених артистів України. За час своєї кар'єри виконавець став одним з найпопулярніших в українському шоу-бізнесі.
Монатік став заслуженим артистом України / Скриншот з відео
Творчість Монатіка
- Артист розпочав кар'єру у 2008 році. Тоді Наталія Могилевська запросила його на роботу до свого балету. Дмитро погодився переїхати до Києва, що стало початком його шляху в столиці.
- Декілька років Монатік співав у різних гуртах і був учасником балетів.
- У 2010 році музикант взяв участь в шоу "Х-фактор", де дійшов до прямих ефірів.
- Влітку 2011 року він презентував першу сольну пісню "ТайУлетаю" та кліп до неї. Відео Дмитро знімав мобільним телефоном.
- У серпні 2012 року виконавець дебютував як композитор. Тоді він презентував трек Світлани Лободи "40 градусов".
- Того ж року він став запрошеним гостем "Х-фактору".
- З 2013 року Монатік активно гастролює. Він збирає аншлаги у різних куточках України та світу.
- У 2016 році посів місце тренера в шоу "Голос. Діти".
- 9 травня 2017 року він виступив на відкритті першого півфіналу Євробачення, який відбувся в Києві. Тоді артист заспівав відомий трек "Кружит", який переклав англійською мовою.
- Восени 2017 року став суддею популярного проєкту "Танці з зірками".
- У жовтні того ж року він презентував шоу Vitamin D, яке стало "Найкращим концертним шоу" за версією премії YUNA та премії "Телетріумф".
- У 2019 році Монатік приголомшив неймовірним шоу на НСК "Олімпійському".
- Також став зірковим тренером вокального шоу "Голос країни".
- Артист часто бере участь у різноманітних програмах, знімається в рекламах, українських фільмах тощо.
Дані зібрані на основі Вікіпедії
Найпопулярніші кліпи Монатіка
Монатік – "Кружит": дивіться відео онлайн
Монатік – "Зажигать": дивіться відео онлайн
Монатік – "Сильно": дивіться відео онлайн
Монатік – "LOVE IT ритм": дивіться відео онлайн
Монатік – "Зашивает душу": дивіться відео онлайн
Монатік – Vitamin D: дивіться відео онлайн
Монатік – "Вечность": дивіться відео онлайн