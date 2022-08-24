Олена Зеленська з'явилася в Києві в День Незалежності: розкішний образ у костюмі з мальвами

У День Незалежності президентське подружжя вшанувало пам'ять захисників і взяли участь у "Молитві за Україну". Для виходу Олена Зеленська обрала сіро-блакитний костюм з вишивкою.

Свій 31 рік Незалежності Україна святкує крізь сльози, адже просто зараз за її свободу борються найкращі сини та доньки. Тож президент і перша леді Зеленська теж відзначали по-особливому, передає 24 канал. Вони поклали квіти до Стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого собору та та долучилися до "Молитви за Україну" в Софійському соборі.

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Образ Олени Зеленської в День Незалежності

Для виходу в День Незалежності перша леді України обрала штанний костюм від українського бренду Lake Studio, який переосмислює вічну класику та елегантний одяг через призму сучасного арту.

Так, сіро-блакитний жакет прикрашає вишивка ручної роботи з квітами мальви. Його Олена Зеленська скомбінувала з прямими штанами зі стрілками та чорними туфлями-човниками на невисоких підборах. Волосся вона зібрала у стильний пучок і нанесла легкий макіяж зі стрілками.

Олена Зеленська в костюмі з мальвами від бренду Lake Studio / Фото Офісу Президента України

для Олени Зеленської розробили дизайнерський костюм, але подібні на сайті бренду Lake Studio коштують кілька десятків тисяч гривень. Жакет з вишивкою, наприклад, можна купити за 28 тисяч гривень.

Український бренд Lake Studio уже одягав першу леді: