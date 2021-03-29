Квітка Цісик – суперзірка за океаном: факти з життя та найкращі пісні української співачки

Джерело:24 канал
Знаменита американська співачка українського походження Квітка Цісик стала справжньою легендою вітчизняної культури за океаном. Її голосом захоплювалися всесвітньо відомі зірки. А в Україні талановиту виконавицю почули та оцінили лише після смерті. У річницю з дня смерті артистки журналісти Showbiz 24 підготували матеріал про найцікавіші факти з її біографії та відомі пісні.
Тато Квітки працював у Львові скрипалем. Її мама, бабуся та дідусь були знаною інтелігенцією й також мешкали у цьому місті. Проте згодом родині довелося втікати від радянської окупації. Таким чином в 1949 році опинилися в США, де й народилася Цісик. Життя приготувало для маленької дівчинки чимало перешкод, але це не завадило їй стати суперзіркою.
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Після смерті батька у сім'ї Квітки настала скрута. Вона почала шукати заробіток: пропонувала свої записи різним компаніям, співала в клубах Нью-Йорка. Саме так її помітили продюсери. Згодом Квітка стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавиць джинглів до рекламних роликів.
Інколи її робочий день був розписаний з ранку до середини ночі. Світові бренди такі, як McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, American та Delta Air Lines та десятки інших шикувалися в чергу, щоб Цісик озвучила саме їхні реклами.
Квітка Цісик в рекламі Coca-Cola: дивіться відео онлайн
У 1981 співачка підписала контракт з компанією Ford й протягом наступних 17 років залишалася бренд-голосом автогіганта. Продюсери підрахували, що за час рекламної кампанії cлоган у виконанні Квітки пролунав понад 20 мільярдів разів.
Квітка Цісик в рекламі Ford: дивіться відео онлайн
За час своєї кар'єри Цісик записала два україномовні альбоми – "Квітка" в 1980 році та "Два кольори" в 1989-му. Для запису цих платівок виконавиця наймала найкращих музикантів Нью-Йорка. Увесь процес обійшовся співачці в 200 тисяч доларів.
У 1990 році обидва альбоми були номіновані на престижну музичну премію Греммі в категорії "сучасний фольк". В радянський час роботи Цісик потрапляли під заборону, тому в Україну їх здебільшого перевозили контрабандою, люди перезаписували пісні й передавали один одному.
Збереглося лише одне, унікальне інтерв'ю з легендарною артисткою. Вона поспілкувалася з керівником музичного ансамблю "Червона рута" Олександром Горностаєм у 1992 році під час візиту до США.
Унікальне інтерв'ю Квітки Цісик: дивіться відео онлайн
Квітка Цісик – You light up my life ("Ти осяюєш моє життя"): дивіться відео онлайн
Квітка Цісик – "У горах Карпатах": дивіться відео онлайн
Kвітка Цісик – "Ой не світи місяченьку": дивіться відео онлайн
Квітка Цісик – "Я піду в далекі гори": дивіться відео онлайн
Квітка Цісик – "Кохання": дивіться відео онлайн
Квітка Цісик – "Ой, верше мій верше": дивіться відео онлайн
Квітка Цісик – "Два кольори": дивіться відео онлайн