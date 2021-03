Квітка Цісик – суперзірка за океаном: факти з життя та найкращі пісні української співачки

Знаменита американська співачка українського походження Квітка Цісик стала справжньою легендою вітчизняної культури за океаном. Її голосом захоплювалися всесвітньо відомі зірки. А в Україні талановиту виконавицю почули та оцінили лише після смерті. У річницю з дня смерті артистки журналісти Showbiz 24 підготували матеріал про найцікавіші факти з її біографії та відомі пісні.

Тато Квітки працював у Львові скрипалем. Її мама, бабуся та дідусь були знаною інтелігенцією й також мешкали у цьому місті. Проте згодом родині довелося втікати від радянської окупації. Таким чином в 1949 році опинилися в США, де й народилася Цісик. Життя приготувало для маленької дівчинки чимало перешкод, але це не завадило їй стати суперзіркою.

Цікаво Композитор Ігор Білозір: найкращі пісні останнього романтика української естради

Найцікавіше з життя Квітки Цісик

Повне ім'я виконавиці – Квітослава-Орися , проте найрідніші називали її Квіткою.

виконавиці – , проте найрідніші називали її Квіткою. У Цісик був псевдонім – Кейсі , який складався з перших літер її імені та прізвища. Саме під цим псевдонімом вона здобула популярність в Америці.

, який складався з перших літер її імені та прізвища. Саме під цим псевдонімом вона здобула популярність в Америці. В дитинстві співачка була пластункою – їздила у табори в гори, де вивчала українські пісні, звичаї та обряди.

Квітка називала себе студійною співачкою. Мовилося про те, що на вулиці її не впізнають й не просять автографи, проте всі знають її голос.

Цісик мала колоратурне сопрано . Вона з легкістю виконувала пісні різних стилів.

. Вона з легкістю виконувала пісні різних стилів. Артистка виконувала композицію "Ти осяюєш моє життя" в однойменному фільмі, яка в 1987 році отримала премії Оскар і "Золотий глобус". Цей ж синг був номінований на Греммі у категорії "Пісня року".

в однойменному фільмі, яка в 1987 році отримала премії Оскар і "Золотий глобус". Цей ж синг був у категорії "Пісня року". Співала на бек-вокалі у Вітні Г'юстон та Майкла Джексона . Також її запрошували для участі в записах своїх альбомів відомі співаки – Майкл Болтон, Боб Джеймс, Лінд Ронстад, Роберт Флек.

Квітка двічі йшла під вінець . Обидва її обранці були американцями, музикантами. Допомагали працювати над українськими піснями співачки.

. Обидва її обранці були американцями, музикантами. Допомагали працювати над українськими піснями співачки. Син Цісик – Ед-Володимир й до сьогодні займається музикою.

й до сьогодні займається музикою. У 1992 році лікарі діагностували у виконавиці рак молочної залози. Вона прожила з цією хворобою 7 років. Квітка померла за 5 днів до свого 45-річчя. Від цієї ж недуги пішли з життя її матір та сестра.

Квітка Цісик – голос рекламних кампаній світових брендів

Після смерті батька у сім'ї Квітки настала скрута. Вона почала шукати заробіток: пропонувала свої записи різним компаніям, співала в клубах Нью-Йорка. Саме так її помітили продюсери. Згодом Квітка стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавиць джинглів до рекламних роликів.

Інколи її робочий день був розписаний з ранку до середини ночі. Світові бренди такі, як McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, American та Delta Air Lines та десятки інших шикувалися в чергу, щоб Цісик озвучила саме їхні реклами.

Квітка Цісик в рекламі Coca-Cola: дивіться відео онлайн

У 1981 співачка підписала контракт з компанією Ford й протягом наступних 17 років залишалася бренд-голосом автогіганта. Продюсери підрахували, що за час рекламної кампанії cлоган у виконанні Квітки пролунав понад 20 мільярдів разів.

Квітка Цісик в рекламі Ford: дивіться відео онлайн

Україна в піснях легенди за океаном

За час своєї кар'єри Цісик записала два україномовні альбоми – "Квітка" в 1980 році та "Два кольори" в 1989-му. Для запису цих платівок виконавиця наймала найкращих музикантів Нью-Йорка. Увесь процес обійшовся співачці в 200 тисяч доларів.

У 1990 році обидва альбоми були номіновані на престижну музичну премію Греммі в категорії "сучасний фольк". В радянський час роботи Цісик потрапляли під заборону, тому в Україну їх здебільшого перевозили контрабандою, люди перезаписували пісні й передавали один одному.

Збереглося лише одне, унікальне інтерв'ю з легендарною артисткою. Вона поспілкувалася з керівником музичного ансамблю "Червона рута" Олександром Горностаєм у 1992 році під час візиту до США.

Унікальне інтерв'ю Квітки Цісик: дивіться відео онлайн

Найкращі пісні Квітки Цісик

Квітка Цісик – You light up my life ("Ти осяюєш моє життя"): дивіться відео онлайн

Квітка Цісик – "У горах Карпатах": дивіться відео онлайн

Kвітка Цісик – "Ой не світи місяченьку": дивіться відео онлайн

Квітка Цісик – "Я піду в далекі гори": дивіться відео онлайн

Квітка Цісик – "Кохання": дивіться відео онлайн

Квітка Цісик – "Ой, верше мій верше": дивіться відео онлайн

Квітка Цісик – "Два кольори": дивіться відео онлайн