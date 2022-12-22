"Зрозуміли лише зараз": зірки вітають з Днем енергетика та дякують за безцінну роботу

У найкоротший світловий день року Україна відзначає День енергетика. Раніше цій професії надавали не надто великого значення, проте у час війни, коли Росія обстрілює країну та позбавляє світла, енергетики роблять усе, аби якнайшвидше повернути електроживлення в українські домівки.

День енергетика в Україні традиційно відзначають 22 грудня. Цьогоріч це свято набуло особливого значення та ще більше сповнене словами вдячності українським захисникам енергетичного фронту. Їх у мережі також висловили українські артисти і ведучі.

До слова "Разом подолаємо будь-який морок": Зеленський привітав енергетиків і показав потужні кадри

Окрему публікацію в інстаграмі у День енергетика присвятила ведуча Катерина Осадча. Вона була однією з перших, яка після обстрілів енергетичної інфраструктури закликала економити живлення вдома. Зараз вона щиро привітала енергетиків зі святом, назвавши їх "воїнами світла".

"Воїни світла, наші енергетики, з вашим днем!! Недарма день енергетика відзначають у найкоротший світловий день року, адже за мирних часів у цей день їх важка робота найбільш помітна. Наші герої, сьогодні, ми як ніколи відчуваємо на собі важливість вашої роботи. Ми безмежно вдячні вам за вашу віддану працю, години без сну, за те, що ви ризикуєте життям, щоб попри постійні обстріли ми залишались у теплі. Ми знаємо, що ви робите усе, що у ваших силах. А ми у той час не скаржимось, палимо свічки, гріємось чаєм та насолоджуємось країною без ворога. Дякуємо кожному працівнику енергетичної галузі України, низький уклін!" – написала Катя Осадча.



Катерина Осадча привітала з Днем енергетика / Фото з інстаграму ведучої

До теплих слів привітань також долучились інші артисти: Тіна Кароль, Володимир Остапчук, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна та Джамала.

Зірки привітали з Днем енергетика / Фото з інстаграм-сторіс

Яка ситуація з відновленням української енергосистеми

Нагадаємо, що українська енергосистема продовжує оговтуватися після дев'ятої масованої атаки росіян. Атака на цивільних та критичну інфраструктуру, аби позбавити людей світла, триває вже третій місяць. За словами експерта з енергетики Центру Разумкова Максима Білявського, у деяких місцях відновити електропостачання вдається навіть швидше, ніж очікувалося.

Однак дефіцит в енергосистемі України зберігатиметься і надалі. Відтак, в Україні продовжаться планові відключення електроенергії. Якщо ж ліміти на рівні областей не будуть витримуватися, то будуть вводитися аварійні відключення.