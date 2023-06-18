Принц Вільям зворушив сімейним фото з дітьми: королівська сім'я вітає з Днем батька

Британська королівська родина вітає з Днем батька. У мережі з'явилися нові кадри принца Вільяма з дітьми та короля й королеви з їхніми батьками.

Щороку у третю неділю червня у світі відзначають День батька. Зі святом вже привітала королівська сім'я Великої Британії.

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Принца Вільяма привітали з Днем батька

На офіційній сторінці принца та принцеси Уельських опублікували нові фото принца Вільяма з дітьми. На знімку зображені 9-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта, які з любов'ю дивляться на батька, а також 5-річний принц Луї, що обіймає його зі спини.



Принц Вільям з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Світлину зробила королівська фотографка Міллі Пілкінгтон. На фото є й цікавий елемент – члени сім'ї позують на лавці, яку встановили у Віндзорі на честь 90-річчя королеви Єлизавети II.

Зі святом привітали короля Чарльза III

Нові кадри з'явилися і на сторінці короля Чарльза III та королеви Камілли. Там опублікували архівні світлини монарха з принцом Філіпом та його дружини Камілли зі своїм батьком.

Король та королева зі своїми батьками / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Також королівська сім'я оприлюднила архівне фото Чарльза III з синами – принцом Вільямом і Гаррі.

Татусям усюди: ми бажаємо вам сьогодні особливого Дня батька,

– так у Букінгемі підписали зворушливі фото.



Чарльз III з синами / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, вчора у Лондоні пройшов парад Trooping Colour – ним щороку відзначають день народження чинного монарха. Він завжди відбувається у червні, хоч іменини Чарльза III насправді у листопаді. 17 червня на ефектному заході зібралися члени королівської родини. Це вперше Trooping Colour пройшов на честь Чарльза III.