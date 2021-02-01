Демі Роуз засвітила пишні груди та сідниці у відвертому вбранні: гарячі фото

Сексапільна британська модель Демі Роуз вкотре похизувалася величезними формами розкішного тіла. Знаменитість позувала на камеру у відвертому вбранні.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

25-річна британка вкотре розбурхала уяву багатомільйонної аудиторії підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка вчергове опублікувала у своїй стрічці еротичну світлину.

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Демі зробила декілька ефектних кадрів на тлі Середземного моря. Вона постала перед камерою у яскраво-рожевих мінітрусиках від купальника, які оголили її сідниці, та одягнула поверх легку пляжну хустку, що зав'язала набік. Роуз вирішила обійтися без бюстгальтера і прикрила величезні груди лише коротким топом бежевого кольору.

Довге розкішне волосся модель вклала у легкі локони. На обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах. Улюблениця мільйонів звабливо позувала на камеру, демонструючи принади своєї фігури.



Демі Роуз у відвертому вбранні / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз у відвертому вбранні / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз у відвертому вбранні / Фото з інстаграму Демі Роуз