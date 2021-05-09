Демі Роуз випнула великі груди у лимонному купальнику: фото гарячого образу

Британська модель Демі Роуз відома своїми спекотними фотозйомками. Та зірка не зупиняється й далі публікує кадри, де демонструє оголене тіло.
Сексапільна британка Демі Роуз добре знає, як підкреслити свою жіночність та розкішні форми. Зірка не приховує пишні принади, а навпаки, демонструє їх величезній аудиторії в інстаграмі. Зірка оприлюднила чергову серію фото у блозі.
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Гарячі фото Демі Роуз
Знаменитість позувала перед камерою на світлому тлі. Для нової еротичної фотосесії Демі Роуз приміряла відверте бікіні жовто-лимонного кольору, що складалось із трусиків та оригінального бюстгальтера з довгими рукавами й квітковим принтом.
Не залишився без уваги смарагдовий манікюр моделі. Також вона доповнила спокусливий аутфіт масивними золотими сережками-кільцями й каблучкою з камінцем.
Волосся Демі Роуз зібрала у низький пучок й випустила кілька прямих пасем. На обличчі зірка зробила вишуканий макіяж, підкресливши очі нюдовими тінями й чорними стрілками й нафарбувавши губи рожевою помадою.
Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз
Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз
Реакція мережі
Нові пікантні фото Демі Роуз набрали більш як 150 тисяч вподобань. Окрім того, прихильники засипають модель компліментами в коментарях:
- "Ти така прекрасна, крихітко";
- "Чекала на твій допис увесь день";
- "Завжди маєш приголомшливий вигляд";
- "Красуня";
- "Гаряче";
- "Богиня";
- "Бездоганна".