Без бюстгальтера: Демі Роуз показала величезні оголені груди – зухвале фото 18+

25-річна британська модель Демі Роуз завела мережу новим провокативним знімком. Знаменитість постала перед камерою без бюстгальтера, оголивши величезні груди.

Демі Роуз є однією з найсексуальніших моделей сучасності. Вона не соромиться оголюватися перед багатомільйонною аудиторією прихильників, позувати у відвертих фотосесіях та демонструвати пишні принади свого тіла. На особистій сторінці в інстаграмі дівчина ледь не щодня публікує еротичні світлини.

Спекотно У топі та трусиках: Демі Роуз спокусила мережу апетитними формами – гарячі фото

Демі Роуз відпочиває на сонячному іспанському острові Ібіці. Гаряча брюнетка позувала на тлі неймовірно красивої природи у зухвалому вбранні.

Модель одягнула відверті трусики коричневого кольору, ботфорти на підборах та масивну шубу, яку не застібала. Демі вирішила не прикривати груди бюстгальтером і повністю оголила їх. Саме величезні форми знаменитості розбурхали уяву її прихильників.

Довге розкішне волосся Роуз вклала в локони. На обличчі дівчина зробила бездоганний фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.



Демі Роуз засвітила оголені груди / Фото з інстаграму Демі Роуз