Демі Роуз показала сексуальне тіло в прозорому боді з розрізами: фото 18+
Джерело:інстаграм Демі Роуз
Британська модель Демі Роуз розбурхала уяву фанів новим фото. Гаряча красуня приміряла прозоре боді з високими розрізами, яке не прикривало ані сідниць, ані талії.
26-річна красуня часто фотографується повністю оголена, тому далеко не всі світлини Демі Роуз в одязі можуть здивувати її майже 17-мільйонну аудиторію. Цього разу зірці вдалось приголомшити публіку. Перед камерою вона красувалась в прозорому жовтогарячому боді з дуже високими розрізами на стегнах.
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У сміливому вбранні величезні груди Демі Роуз виглядали ще сексуальніше. Однак вся увага користувачів інстаграму була прикута до її пишних сідниць і стегон. Боді зовсім оголило ці принади блогерки.
З розпущеним трохи хвилястим волоссям модель спокусливо позувала, акцентуючи руками на тендітній талії. На першому фото вона опустили вниз замріяний погляд, а на другому – позувала спиною і приголомшила пружними сідницями.
Демі Роуз в боді з розрізами / Фото з інстаграму моделі
Демі Роуз в боді з розрізами / Фото з інстаграму моделі