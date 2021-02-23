Демі Роуз показала пишні груди в крихітному бікіні: спокусливе фото

Знаменита британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників. Зірка вразила новим еротичним фото, де позує в крихітному бікіні.

Грайлива британка Демі Роуз вкотре вразила відвертістю свою 16-мільйонну аудиторію підписників, яка збільшується щодня.

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Демі Роуз у бікіні

Успішна модель влаштувала нову еротичну фотозйомку на Ібіці. Вона постала перед камерою в надзвичайно спокусливій позі, що заводило мережу.

Демі Роуз приміряла яскравий рожево-оранжевий купальник з принтом на тонких бретелях. Він ледь прикривав пишні принади моделі, оголюючи її груди та апетитні стегна. Спокусливий образ зірка доповнила масивними сережками-кільцями та тонким ланцюжком на шиї з підвіскою.

Довге волосся модель розпустила та вклала голлівудськими хвилями. Демі Роуз зробила на обличчі розкішний макіяж, що довершив пікантний look. Вона підкреслила очі чорними тонкими стрілками й нафарбувала губи нюдовою матовою помадою.

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