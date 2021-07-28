Пишногруда Демі Роуз похизувалася розкішним тілом: сексуальне фото 18+

Сексапільна британка Демі Роуз невпинно розбурхує мережу еротичними фотосесіями. У новій зйомці вона постала перед камерою повністю оголеною, лише на руках були червоні рукавиці.

Модель вже понад рік живе на іспанському острові Ібіці. Оскільки погода сонячна та спекотна, то Демі демонструє своє тіло у надзвичайно відвертому одязі, який обирає для прогулянок і пляжних аутфітів.

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Сексуальні фото Демі Роуз

У новій фотосесії гаряча британка постала перед об'єктивом, лежачи на животі на білосніжному ліжку. Тіло Демі було повністю оголеним. Сідниці вона не прикривала, в груди все-таки закрила рукою. Особливого шарму та ще більше спокусливості образові дівчини додавали довгі червоні рукавиці з декоративними пір'їнами.

Розкішне волосся Роуз вклала в локони, які спадали на груди. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими блискучими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Зірка звабливо позувала, демонструючи свої принади. Демі Роуз вміє показати сексуальність, пристрасть, створити ажіотаж навколо себе. Саме це вона й зробила новими фотографіями.



Оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз