Декількох розстріляли, – Камалія розповіла, як окупанти знущалися з її коней у Бучі

Співачка Камалія обожнює коней і в "КСК Буча" в неї було багато скакунів. Артистка розповіла, що російські окупанти, які були в місті декілька тижнів, більшість коней випустили, а декількох розстріляли. Зараз Камалія розшукує ще 7 коней.

Російські військові жорстоко знущаються з людей і тварин. Вони знищують все на своєму шляху. Після звільнення українських міст на Київщині можна побачити справжні обличчя окупантів, які приїхали цілеспрямовано вбивати мирних мешканців.

До теми Російські орки розстріляли коней Камалії та замінували її стайню в Бучі

Камалія про розстріл коней у Бучі

В Бучі, яка сповна постраждала від загарбників, в Камалії була стайня з кіньми. Декілька коней росіяни розстріляли, серед них був улюбленець виконавиці. Артистка не розуміє, чому росіяни настільки жорстокі.

У мене немає слів. Не знаю, чому так. Моїх особистих коней було шестеро. З них чотири вижили, один, мабуть, не бачитиме на одне око, а найкращого коня в Україні Тоті-Серйора розстріляли. Він подавав великі надії у кінному спорті. Він син легендарного Тотіласа – багаторазового олімпійського чемпіона,

– поділилася Камалія.

Багатьох коней окупанти просто випустили зі стайні. Деяких вже знайшли, наразі тривають пошуки ще сімох тварин. Виконавиця просить всіх, хто бачив коней в районі Гостомеля, Ірпеня, Ворзеля та Бучі, повідомити їй про це в соціальних мережах. А також можна знайти в мережі контакти керівництва "КСК Буча" та телефонувати їм. Камалія щиро вдячна всім, хто знаходив коней і годував їх.

Камалія про розстріл коней: дивіться відео онлайн