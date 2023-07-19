Вражаюче схуднення, участь у Нацвідборі: як змінився переможець "Х-Фактора 4" Сашко Порядинський

Олександр Порядинський – український співак, відомий як переможець 4 сезону "Х-Фактора". Чим ще музикант запам'ятався українській публіці та чи відомо, де він зараз – дивіться далі.

Може здатись, що Сашко Порядинський відомий лише перемогою у талант-шоу, але це не так. 24 Канал зібрав усе, що відомо про переможця 4 сезону "Х-Фактора".

Дивіться також Де живе та як виглядає Аїда Ніколайчук – експідопічна Кондратюка та переможниця "Х-Фактора 3"

Олександр Порядинський народився у багатодітній родині в селі Кухарка Чернігівської області, а ріс у Гнідинцях. Його хист до співу помітила хрещена, яка порадила виступати в місцевому клубі та навчатися на вокаліста. Він вміло демонстрував свій талант та отримував чимало відзнак.

Шлях на "Х-Факторі"

У 15 років Сашко взяв участь у шоу "Х-Фактор". На кастингу він виконав пісню Івана Ганзери "Не плач, тато" та спричинив фурор серед суддів. Олександр Порядинський боровся з суперниками у команді Ірини Дубцової (сьогодні вона підтримує війну) та здобув омріяну перемогу й 2 мільйони гривень у суперфіналі.

Олександр Порядинський – "Не плач, тато": дивіться відео онлайн

Життя після тріумфу

Після перемоги Олександр Порядинський гастролював Україною із сольними програмами, а також вступив до Харківської державної академії культури на спеціальність естрадного та народного співу, яку успішно завершив у 2020 році.

Попри навчання співак продовжував займатися творчістю, він написав свої перші пісні: "Люблю тебе", "Відчиняй", "Такий, як є". У 2018 році Олександр Порядинський відсвяткував 20-річчя та зробив це на сцені. У нього відбувся перший сольний концерт у київському Freedom Hall, де виконував авторські треки, кавери на світові хіти, неаполітанську та українську класику. На цьому музикант не зупинявся та продовжував писати нові треки.

Схуднення на 60 кілограмів

Після перемоги на талант-шоу Олександр Порядинський здивував кардинальними змінами – він схуд на близько 60 кілограмів. Як розповідав музикант, у 15-річному віці він був за крок до цукрового діабету та проблем зі здоров'ям, що змотивувало його.

Він правильно харчувався, багато займався спортом та влаштовував ранкові прогулянки. Одним із секретів схуднення артист називав здоровий сон.

Як змінився Порядинський / Фото з інстаграму й фесбуку

Національний відбір та "Співають всі!"

У 2020 році Олександр Порядинський спробував свої сили у Національному відборі на Євробачення. Він підготував англомовну пісню Savior з сильним вокалом та насиченим саундом, у якій розповідає про самотність у сучасному світі. У фіналі відбору артист посів 4 місце.

Олександр Порядинський – Savior: дивіться відео онлайн

У 2021 році Олександр Порядинський виступив на шоу "Співають всі!" з піснею Олександра Пономарьова "Варто чи ні". Він отримав 83 бали зі 100 можливих, але цього виявилося недостатньо для того, щоб пройти у фінал.

Олександр Порядинський на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Того самого року музикант презентував дебютний альбом "Хто ми й звідки", куди увійшло 18 пісень артиста. У листопаді він виступив з концертом-презентацією.

Концерт-презентація альбому "Хто ми й звідки": дивіться відео онлайн

Під час повномасштабного вторгнення Олександр Порядинський притих – він не з'являється ні з новими піснями, ні з концертами. У фан-акаунті артиста зрідка з'являлися дописи з виконанням пісень з його альбому. 4 лютого артистові виповнилося 25 років.