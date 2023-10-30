Політичні скандали й життя за кордоном: де зараз Маша Фокіна і як вона змінилась

Українська співачка Маша Фокіна стала відомою не тільки завдяки музичній кар'єрі. Як змінювалась артистка та що пов'язувало її з політикою – дізнавайтесь далі.

Маша Фокіна – українська співачка, акторка та модель. Вона відома не лише як артистка, але й як онука першого прем'єр-міністра України. 24 Канал розповість більше про її життєвий шлях, кар'єру та життя зараз.

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Що відомо про артистку

Маша Фокіна народилась у родині радянської еліти. Її дідусь Вітольд Фокін обіймав важливі посади ще за УРСР, а після проголошення незалежності України став першим прем'єр-міністром. Про сцену Маша почала мріяти ще в дитинстві, але здобула освіту менеджера підприємства. Пізніше таки вступила до Національної академії, щоб вивчати режисуру та вокал.

Маша Фокіна дебютувала на великій сцені у 2003 році з піснею "Ночью" як учасниця гурту "4 короля". Так вона почала активно формувати сценічний образ, натхненний стилістикою пін-ап 20 століття. Фокіна співпрацювала з Аланом Бадоєвим та Михайлом Ясінським.

У 2007 році артистка дебютувала з першим альбомом, згодом випустила пісні "Свободен, парниша" та "Супер Маша".

Маша Фокіна – "Свободен, парниша": дивіться відео онлайн

У 2008 році Маша Фокіна взяла участь у "Фабриці зірок 2", у 2012 знялась у серіаліті "KA$TA". Цього самого року у мережі завірусилося відео, де співачка не змогла відповісти Олексію Дурнєву на запитання, у якій країні розташована Пізанська вежа.



Скриншот з фейсбуку

Після великої перерви у 2017 році співачка повернулася на велику сцену з треком "Ашанти". У 2020 році Маша запустила бренд одягу разом.

Політичні скандали

У 2020 році Маша Фокіна заявила, що познайомила дідуся Вітольда Фокіна з Андрієм Єрмаком. Голова ОП начебто друг дитинства артистки. Власне, після цього Фокін увійшов до ТКГ – Тристоронньої контактної групи. Особливий резонанс спричинили заяви політика про те, що для досягнення миру на Донбасі потрібен особливий статус та загальна амністія бойовикам.

Ви знаєте я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим,

– казала артистка.

Після скандалу у мережі спливли суперечливі дописи Фокіної про "День перемоги", Революцію Гідності та інші політичні теми.

Де зараз Маша Фокіна

Ще у 2018 році артистка вийшла заміж за бізнесмена Геннадія Шпілера та разом з ним переїхала у США. У пари народився син Гебріел.



Маша Фокіна з сином / Фото з інстаграму Маші Фокіної

Судячи з опису профілю співачки в інстаграмі, зірка залишається за кордоном, балансуючи між Сан-Франциско, Маямі та Софією. Вона активно публікувала дописи про російську агресію з кінця лютого 2022 року та перейшла на українську мову в мережі. 28 березня стало відомо, що уламки російської ракети поцілили в дім Вітольда Фокіна, який на той час перебував у Молдові.

Маша Фокіна презентувала кілька україномовних треків про втрати та війну.

Маша Фокіна – "Лаванда": дивіться відео онлайн

Зараз у профілі зірки здебільшого лайфстайл-світлини з буднів та відпочинку. 3 тижні тому Маша Фокіна повідомила, що померла її бабуся.



Фокіна з дідусем і бабусею / Фото з інстаграму зірки

Як змінювалась Маша Фокіна / Фото з інстаграму артистки