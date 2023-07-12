Виїхав у США і став батьком: де живе та як виглядає Олексій Кузнєцов, переможець "Х-Фактора"

Український співак Олексій Кузнєцов був мегапопулярним після перемоги на "Х-Факторі" у 2010 році. Де він перебуває зараз, як виглядає та чим займається – дивіться далі.

Олексій Кузнєцов – відомий український співак, музикант та спортсмен. 24 Канал зібрав цікаві факти про його життя та те, де він перебуває зараз.

Дивіться також Навчається на акторку: де зараз Аліна Гросу, яка працювала з Лепсом і зустрічалась з росіянином

Олексій Кузнєцов народився та виріс в Макіївці Донецької області. Він багато займався спортом, але дуже любив співати. Тому, за порадою рідних, завершив музичний коледж і вступив до Донецького музичного училища.



Мати й батько Олексія / Фото з інстаграму співака

"Х-Фактор" та музична кар'єра

У віці 19 років Олексій Кузнєцов вирішив спробувати себе у першому сезоні талант-шоу "Х-Фактор". Він успішно пройшов кастинг з композицією Лари Фабіан Adagio та потрапив у команду Йолки (сьогодні вона мовчить про війну).



Олексій Кузнєцов на шоу / Фото з його інстаграму

Олексій Кузнєцов успішно пройшов 11 прямих ефірів та переміг у проєкті, отримавши 2 мільйони гривень. У суперфіналі співак виступив у дуеті зі знаменитим італійським виконавцем Алессандро Сафіна.

Після тріумфу Олексій Кузнєцов брав уроки вокалу та відвідував майстер-класи світових оперних співаків. Він стажувався за кордоном у різних країнах, операх, академіях та консерваторіях. Виконавець виступав на ювілеї П'єра Кардена, мав концерт у Китаї та заспівав арії з мюзиклу Notre Dame de Paris, прем'єра якого відбулася в Києві у 2015 році.

Близько 8 років тому Кузнєцов з дружиною наважився почати все з чистого аркуша – він переїхав до США та почав будувати кар'єру там. Зараз Олексій Кузнєцов живе у Нью-Йорку, де працює оперним співаком, вчителем з вокалу та тренером з боксу.

Захоплення спортом

Олексій Кузнєцов приділяв час і другому своєму захопленню – спортові. У 17 років він став майстром спорту з боксу, неодноразово брав участь у змаганнях. Зараз продовжує займатися боксом та тренує інших.



Олексій Кузнєцов / Фото з інстаграму співака

Співак поєднував спорт та музику: він мав честь виконати Гімн України на відкритому тренуванні команди на Євро-2012, виступав перед поєдинками з боксу, матчем "Шахтаря" у 2021.



Олексій Кузнєцов / Фото з інстаграму співака

Особисте життя

Перед талант-шоу Олексій Кузнєцов познайомився з балериною Катериною Семеновою. Вони одружилися. Цього року, на Різдво, у подружжя народився син.



Олексій Кузнєцов з дружиною / Фото з інстаграму співака

Що каже про війну

Олексій Кузнєцов є співзасновником фонду HelpUkraine. На початку вторгнення він продемонстрував чітку позицію, займався волонтерством, привозив гуманітарну допомогу. Та зараз дописів про його працю на перемогу України поменшало.



Олексій Кузнєцов та Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму співака

У жовтні 2021 Олексій Кузнєцов зізнався, що його мати залишається жити в окупованій частині Донецької області та не хоче виїздити. Невідомо, де вона зараз. Батько музиканта помер близько 10 років тому.



Олексій з мамою / Фото з інстаграму співака