Робила укладку та їла шаурму: Даша Квіткова розповіла про години перед пологами

Одна з найпопулярніших українських блогерок Даша Квіткова вперше стала мамою. Дівчина народила сина. Тепер в інстаграм-сторіз вона показує, що відбувалося після того, як відійшли води. Блогерка вирішила приготуватися до зустрічі з малюком, відправилася додому та зробила укладку. А також доїла шаурму, яку купила напередодні.

Даша Квіткова не приховує радості, яку зараз відчуває. Здійснилася її найбільша мрія – стати мамою. Тепер дівчина насолоджується новим статусом і вирішила розповісти прихильникам, як проходив вечір напередодні пологів та самі пологи.

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Даша Квіткова про пологи

12 липня ввечері блогерка була на спеціальному масажі для вагітних. Звідти її зустрів коханий Нікіта Добринін. Раптово Квіткова захотіла шаурму, тому чоловік виконав бажання вагітної дружини. Згодом прямо в автомобілі в Даші відійшли води. Вона одразу зателефонувала у пологовий будинок, проте там сказали, що дівчина ще має трохи часу до початку пологів.

Даша та Нікіта вирушили додому. Майбутня матуся прийняла душ, гарно вклала волосся. Вона намагалася якомога краще підготуватися до зустрічі з сином. Нікіта тим часом на терасі курив кальян.

Даша Квіткова готується до пологів: дивіться відео онлайн

Коли сім'я приїхала в пологовий, у Даші розпочалися перейми. Спершу вони були не болючі, проте згодом вони все частіше посилювалися. Щоб не плакати, Квіткова намагалася сміятися.



Даша Квіткова і Нікіта Добринін в пологовому будинку / Скриншот інстаграм-сторіз Даші Квіткової



Даша Квіткова в пологовій палаті / Скриншот інстаграм-сторіз Даші Квіткової

О 3:30 дівчину перевели в пологову палату. Там вона навіть встигла зняти відео для тіктоку. Даша зізналася, що перейми були дуже болючими. Через деякий час вона попросила ввести епідуральну анестезію, бо більше не могла терпіти. Однак і вона не змогла допомогти.

Квіткова забула про увесь біль та нестачу сил лише після того, як їй на груди поклали сина. Вона зрозуміла, що саме від неї залежить життя цього малюка.

"Ми зустрілися з нашим сином. Я пройшла це гідно, не було жодного тріснутого капіляра й поту. Я тиждень тренувала дихання та слухала лікарів. Хотілося в момент народження сина закричати та розплакатися від болю, але я видихала й розуміла, що від мене залежить життя нашого сина", – розповідала блогерка.



Даша Квіткова народила сина / Скриншот інстаграм-сторіз Даші Квіткової

"За секунду після того, як мені на груди поклали наше маленьке щастя, я забула про той неймовірний біль, який відчувала", – поділилася новоспечена матуся.



Даша Квіткова після пологів / Скриншот інстаграм-сторіз Даші Квіткової

Даша Квіткова у пологовій палаті: дивіться відео онлайн