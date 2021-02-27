Вагітна Даша Квіткова позувала в ліжку в яскравому бюстгальтері: відверті фото в білизні

Одна з найпопулярніших українських блогерок і переможниця "Холостяка" Даша Квіткова відпочиває в Єгипті з чоловіком. Вагітна зірка не засмагає на пляжі на березі моря, тому публікує відверті фото в білизні з розкішного номера.

У Єгипет Даша Квіткова відправилась на п'ятому місяці вагітності, тому відпочинок подружжя розмірений. Вони проводять багато часу в ліжку та біля басейну. Фігуру в купальнику блогерка вже показувала, тому цього разу привернула увагу прихильників кадром в білизні.

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Даша Квіткова в яскравому бюстгальтері в ліжку

Дівчина позувала в ліжку в просторому світлому номері. Вона лежала на білому простирадлі у звабливій білизні – яскравому бюстгальтері персикового і блакитного кольорів та чорних трусиках. Вона вигнулась у ліжку так, що чималий вагітний животик був ледь помітним.

Даша Квіткова виглядала дуже сексуально. Вона розпустила волосся та одягла лаконічні прикраси. Автором спокусливих кадрів став чоловік блогерки Нікіта Добринін. Попри досить еротичне вбрання майбутня матуся випромінювала позитив, адже весело реготала в кадрі.

"Важливо не забувати про те, що ми проживаємо найкраще життя, і я неможливо вдячна за кожен його момент", – натхненно підписала відверті фото Даша Квіткова.

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Зазначимо, що Даша Квіткова не вперше фотографується в білизні при надії. Нещодавно вона показала результат зйомки, для якої підібрала чорний бюстгальтер і трусики. Тоді враження публіки від фотосесії розділились: одні були в захваті від розкішних форм блогерки, інші наголосили, що роздягатися перед камерою вагітною – занадто.