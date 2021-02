У сірому пальті: Даша Квіткова показала стильний зимовий образ – фото

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася серією світлин, на яких продемонструвала стильний образ. Знаменитість постала перед камерою у сірому пальті на засніженій території.

Даша Квіткова під час вагітності ділиться різноманітними варіантами стильних аутфітів. Оскільки на вулиці снігопади, то дівчина вирішила показати look of the day для своїх підписниць.

Стильний look Даші Квіткової

Блогерка відправилася з чоловіком Нікітою Добриніним за місто, щоб зробити декілька ефектних кадрів під час снігопаду. Даша позувала на снігу в сірому спортивному костюмі, що складався з oversize худі з капюшоном та джогерів. Поверх знаменитість одягнула довге сіре пальто, яке стало головним акцентом у її образі. Таке вбрання блогерка поєднала зі світлими кросівками.

Довге кучеряве волосся Даша зав'язала ззаду. На обличчі вона зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.



Зимовий look Даші Квіткової / Фото з інстаграму Даші Квіткової



Що Даша Квіткова написала в публікації

У дописі блогерка розповіла, що початок тижня був дуже активним і вона цьому дуже рада. Квіткова має багато енергії, зможе встигнути закінчити всі справи та робочі проєкти.

Також дівчина поділилася, що забронювала відпочинок з подругами і вже через 2 тижні знову полетить у відпустку в теплу країну. Зовсім нещодавно вона побувала на Мальдівах, а тепер, поки лікар дозволяє літати під час вагітності, вирішила не втрачати нагоди побувати ще у якомусь сонячному місці.