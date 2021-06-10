Даша Астаф'єва засвітила пишний бюст у прозорій сукні: спокусливий знімок

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва потішила аудиторію новою світлиною. Вона позувала у напівпрозорій чорній сукні та розбурхала уяву шанувальників.

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала новий спекотний знімок. Зірка не соромиться, а навпаки, обожнює зніматися у відвертих фотосесіях та приміряти еротичні вбрання.

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Еротичний образ Даші Астаф'євої

Цього разу зірка позувала перед об'єктивом на кріслі, звабливо демонструючи вигини тіла. Модель постала у довгій чорній, але напівпрозорій сукні, що дала змогу похизуватися розкішною фігурою. Спідня білизна, яку було видно крізь вбрання, додавала кадрам особливої перчинки.

Даша Астаф'єва випнула на камеру й пишні груди, що завело мережу. Не міг залишитися непомітним і плаский та підтягнутий животик співачки. Сексуальний аутфіт також доповнювали сережки-підвіски.

Секс-символ розпустила чорне волосся та вклала його пишними кучерями. На обличчі Астаф'єва зробила легкий макіяж. Вона підкреслила губи нюдовою помадою й нафарбувала тонкі стрілки.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

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