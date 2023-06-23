Залишилися б почуття, - Дантес зізнався, чи пішов би на весілля до Дорофєєвої з Кацуріним

Український співак і телеведучий Володимир Дантес відверто відповів, чи завітав би на весілля до своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої з її новим хлопцем Мішою Кацуріним. Відповідь здивувала.

Виконавець прийшов на шоу учасниці "Жіночого кварталу" Валерії Товстолєс "На двох стільцях". Володимир Дантес повинен був обирати між двома дивними, смішними та навіть абсурдними варіантами розвитку подій той, який йому подобався більше.

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Чи пішов би Дантес на весілля до ексдружини

Одними з варіантів, між якими обирав співак, були "весілля Дорофєєвої з Кацуріним" і "бажання сміятись на кожному живому виступі".

Я пішов би на весілля, якби воно було. Із задоволенням. Це теж цікаво. А чого ні? Ну, дивіться, ми що – вороги? Хіба ми ненавидимо одне одного? У тебе залишилися б почуття через 16 місяців до колишнього?,

– сказав співак.

Телеведучий пояснив свій вибір тим, що як тільки ти починаєш жити своїм новим життям, любити інших людей, дивитись на світ ширше, то з легкістю за 16 місяців можеш "вимкнути" почуття до людини з якою був у тривалих стосунках.

Нагадаємо, днями користувачі соцмереж заявили, що нібито у своєму новому треці "Чуєш" Володимира Дантеса звернувся до Наді Дорофєєвої, сказавши, що зараз вона як миша. Артист же відповів, що ніколи у житті не зміг би так сказати про колишню, адже поважає свої стосунки.