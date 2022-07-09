Британський гурт Coldplay заспівав хіт "Океану Ельзи" на стадіоні у Варшаві: відео до сліз

Легендарний британський рок-гурт Coldplay збирає стадіони по всьому світу. На концерті у Варшаві він заспівав українською. Музиканти виконали трек "Океану Ельзи" – "Обійми".

У п'ятницю, 8 липня, британські рокери нестандартно підтримали Україну на стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві. Перед багатотисячною публікою Coldplay несподівано заспівав "Обійми" українською мовою.

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Як "Обійми" звучала у виконанні Coldplay у Варшаві

Фронтмен Coldplay Кріс Мартін виконав хіт "Океану Ельзи" в дуеті з вуличним музикантом з України Ромаріо Пунчем, якого зустрів перед концертом на березі Вісли. Юнак вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором, а натовп з перших акордів вибухнув оваціями.

Coldplay у Варшаві виконує нашу "Обійми" разом з хлопцем, якого зустрів на набережній Вісли,

– прокоментував "Океан Ельзи" у своєму інстаграмі.

Coldplay, Ромаріо Пунч – Обійми: дивіться відео онлайн

Тут варто нагадати, що саме "Обійми" Святослав Вакарчук переспівав польською на концерті у Варшаві два тижні тому, 28 червня. З Польщі стартував благодійний тур "Океану Ельзи" Help for Ukraine tour, який триватиме до серпня й охопить сім країн світу.