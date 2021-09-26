Чути світ серцем: відомі зірки, які живуть і творять із порушеннями слуху

Щорічно в останню неділю вересня у світі відзначають Міжнародний день глухих. Порушення слуху доволі поширена проблема людства, з якою живуть не лише звичайні люди, а й відомі знаменитості. Актори, музиканти й врешті співаки не полишають своєї творчості через ваду слуху й не соромляться розповідати про свій нелегкий шлях, який вони долають, живучи з цією недугою.

Погіршення або втрата слуху може спричинити у людини депресію, почуття покинутості тощо. Спеціально для підтримки всіх, хто живе з проблемою глухоти, у 1958 році встановили Міжнародний день глухих. Серед жителів нашої планети, які живуть з порушеннями слуху, є дуже талановиті і непересічні особистості.

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Зірки, які живуть із порушеннями слуху

Марлі Метлін

Американська кіноакторка Марлі Метлін успішно будує свою кар'єру незважаючи на повну глухоту. Зірка втратила слух ще дитиною й була єдиною у сім'ї у кого розвинулось це відхилення.



Зірки, які живуть із глухотою: Марлі Метлін / Фото з інстаграму акторки

Однак мрія Марлі працювати у кінематографі була сильнішою за страх і хворобу. Впевнено крокуючи акторською стежкою, Марлі Метлін стала наймолодшою актрисою, яка отримала престижну премію Оскар за фільм "Діти малого бога". Також вона стала першою і єдиною глухою акторкою, яка виборола цю кінонагороду.

Окрім Оскара, Метлін є володаркою низки премій, таких як Золотий Глобус, Еммі. За великі досягнення в американському кіно, знаменитість вшанували на Голлівудській алеї слави, де присвятили їй особисту зірку.

Sting

Легенда музичного світу – Sting отримав порушення слуху, внаслідок своєї співочої кар'єри. Довгий час співак працював з дуже гучною музикою, що значно погіршило його можливість чути.

За рекомендаціями лікарів виконавець хіта Shape of my heart навіть почав носити слуховий апарат. Проте згодом співаку це набридло і він перестав використовувати пристрій, адже "чув більше, ніж хотів".

Sting – Shape of My Heart: дивіться відео онлайн

Барбра Стрейзанд

Володарка двох премій Оскар, чотирьох Золотих Глобусів та одинадцятьох Еммі Барбра Стрейзанд хворіє на тинітус. Це порушення слуху, яке супроводжується дзвоном чи шумом у вухах.

Барбра Стрейзанд – Woman in love: слухайте пісню онлайн

Знаменитість занедужала ще бувши дитиною і не говорила рідним, що її турбує хвороба. Замість того, щоб звернутись за допомогою, Барбра закутувала голову шарфом, коли починався приступ шуму у вухах.

Лиш пізніше співачка сходила на медогляд і лікарі виявили у неї цю недугу. Зараз Стрейзанд зізнається, що вночі мусить носити спеціальний апарат, який полегшує перебіг тинітусу і дозволяє їй спокійно спати.

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Геллі Беррі

Зірка фільму "Жінка-кішка" Геллі Беррі глуха на ліве вухо. Видатна акторка стала жертвою сімейного тирана. Бувши у стосунках з актором Веслі Снайпсом, Беррі піддавалась насиллю з його сторони.

Під час однієї із сварок чоловік підняв руку на актрису й вдарив її у скроню, чим спровокував розрив барабанної перетинки. Геллі знає, що їй потрібно носити слуховий апарат, однак соромиться його одягати у публічних місцях.



Зірки, які живуть з порушенням слуху / Фото з інстаграму Геллі Беррі

Геллі Беррі є однією із найоплачуваніших акторок Голлівуду, а також входить до списку найкрасивіших жінок планети. Артистка стала першою темношкірою жінкою в історії кінематографа, яка отримала Оскар за головну роль у стрічці. Також зірка має у своєму "арсеналі нагород" премії Еммі та Золотий Глобус.

Джоді Фостер

Акторка Джоді Фостер не боїться показувати, що має проблеми зі слухом. Виконавиця ролі Кларіс Старлінг у культовому "Мовчанні ягнят", носить слуховий апарат усюди, окрім червоних доріжок. Який діагноз у Фостер – невідомо, адже вона сама ніколи не коментувала факт хвороби.



Зірки, які живуть з глухотою / Фото Victor Demarchelier Net-A-Porter

Вупі Голдберг

Комедіантка та акторка Вупі Голдберг нагороджена чотирма головними кінопреміями – Оскаром, Еммі, Золотим Глобусом та Тоні. У 2011 році жінка публічно зізналась, що носить слухові апарати в обох вухах. Причиною такого погіршення слуху стала любов Вупі до гучної музики і голосних місць.



Вупі Голдберг та Патрік Свейзі у фільмі "Привид" / Кадр зі стрічки

Зараз актриса використовує свою життєву історію як приклад для інших. Голдберг є волонтером Слухового фонду марки Starkey, де закликає усю молодь берегти свій слух й зменшувати звук при прослуховуванні музики.

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Джерард Батлер

Головний спартанець Голлівуду – Джерард Батлер у дитинстві переніс інфекційне захворювання, яке дало ускладнення на його слух. Тоді батьки майбутнього актора зробили йому операцію на правому вусі, аби врятувати хлопцеві слух. Втручання лікарів допомогло врятувати ситуацію, але вушна раковина Джерарда деформувалась.



Світові знаменитості, які мають порушенням слуху / Фото з інстаграму Батлера

Вже у дорослому віці Батлер наважився виправити цю деформацію у пластичного хірурга. Хоч операція пройшла вдало, в актора з'явився дзвін у вухах, який потім діагностували як тинітус.

Кріс Мартін

Соліст інді-рок-гурту Coldplay Кріс Мартін все життя горить музикою. Співак любить проводити час на гучних вечірках, а також виступає на не менш гучних концертах. Такий "галасний" спосіб життя дав своє, тож Мартін захворів тинітусом.

Зі слів виконавця, він уже більш ніж 10 років бореться з недугою і таки встиг звернутись до лікаря перед тим, як хвороба почала прогресувати. Зараз співак носить спеціальні фільтри-захист у вухах, коли записує музику чи дає концерти.

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