Мріяли про це давно, – Cloudless про зміну назви гурту на Cloudless Orchestra

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2022 гурт Cloudless нещодавно оголосив про зміну назви колективу. Тепер це Cloudless Orchestra.

Ексклюзивно для 24 каналу гітарист гурту Антон Панфілов прокоментував таке рішення, оскільки зараз Cloudless порівнюють з Kalush Orchestra.

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Чому Cloudless змінили назву гурту

Антон зауважив, що до Kalush колективи називалися оркестрами ще 20 років тому. І в цьому питанні важливо розуміти історичний контекст музики.

Є Hidden Orchestra, The Cinematic Orchestra, Manchester Orchestra, Submotion Orchestra, які нас неймовірно надихають. Ця концепція розв'язує руки музикантам та дає нові можливості, про які ми давно мріяли,

– поділився Панфілов.

"Я розумію, що люди сприймають ситуацію у контексті з Kalush Orchestra. Я мріяв про нашу трансформацію ще декілька років тому. Для нас це не "дотримання трендів та копіювання переможця", а слідування своїм цілям, яке збіглося з іншими обставинами. Вважаю, що не на часі займатися музичним маркетингом, пояснювати ці зміни, коли щодня війна забирає життя українців, руйнує економіку та вже зруйнувала музичну індустрію".

Cloudless Orchestra думали, що зміна назви гурту в контексті війни буде непомітною, бо зараз діяльність колективу лише благодійна.

Яка різниця, як ти називаєшся, якщо акумулюєш донати для країни? Та й ми не "Океан Ельзи", але новина зацікавила аудиторію,

– зазначив Антон.

Зараз колектив перебуває на благодійних гастролях в Європі, де збирає кошти на підтримку України. Антон розповів, що таку трансформацію дуже позитивно сприймають там. Європейці душевно приймають українських артистів: "Ми тут, щоб робити музику та справи. Час розставить все на свої місця. Нам дуже подобається це перевтілення, переродження концепції гурту та оновлення назви. Адже, Cloudless нікуди не дівся, Cloudless оновлюється та розвивається. Наразі займемося наближенням перемоги України".

Cloudless та Євробачення-2022

Гурт був одним з фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022. Тоді музиканти виконували свою композицію All be alright, проте виникла технічна несправність, яка дещо зіпсувала шоу – фіналістам декілька разів вимикався звук. Згідно з правилами, колектив маю можливість ще раз виступити перед глядачами.

У фіналі Cloudless отримали 5 балів і посіли останнє місце.

Cloudless – All be alright: дивіться відео онлайн