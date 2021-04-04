Через передозування наркотиками: відомий репер DMX у критичному стані

Джерело:TMZ
Відомий американський репер DMX потрапив до лікарні у тяжкому стані. У зірки діагностували серцевий напад через передозування наркотиками.
50-річного американського репера та актора DMX (справжнє ім'я – Ерл Сімонс) госпіталізували в одну з лікарень міста Вайт-Пленс, що в штаті Нью-Йорк. Про це повідомило видання TMZ.
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У лікарні реперові діагностували серцевий напад через передозування наркотиками. Зараз знаменитість перебуває у критичному стані. Його під'єднали до системи життєзабезпечення. Представник DMX не готовий надавати пресі коментарі чи прогнози щодо стану зірки.
Варто зазначити, що раніше Ерл Сімонс розповідав про те, що почав вживати наркотики з 14 років. Він кілька разів лікувався від залежності, але не досягнув результату. У 2019 році чоловік проходив реабілітацію у наркологічному центрі.
Дані зібрані на основі Вікіпедії.