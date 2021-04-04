Через передозування наркотиками: відомий репер DMX у критичному стані

Відомий американський репер DMX потрапив до лікарні у тяжкому стані. У зірки діагностували серцевий напад через передозування наркотиками.

50-річного американського репера та актора DMX (справжнє ім'я – Ерл Сімонс) госпіталізували в одну з лікарень міста Вайт-Пленс, що в штаті Нью-Йорк. Про це повідомило видання TMZ.

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DMX у критичному стані

У лікарні реперові діагностували серцевий напад через передозування наркотиками. Зараз знаменитість перебуває у критичному стані. Його під'єднали до системи життєзабезпечення. Представник DMX не готовий надавати пресі коментарі чи прогнози щодо стану зірки.

Варто зазначити, що раніше Ерл Сімонс розповідав про те, що почав вживати наркотики з 14 років. Він кілька разів лікувався від залежності, але не досягнув результату. У 2019 році чоловік проходив реабілітацію у наркологічному центрі.

Що відомо про репера DMX

Ерл Сімонс – відомий американський хіп-хоп виконавець та актор. Його псевдонім розшифровується як Dark Man X.

Велику частину свого життя репер провів у в'язниці. Він був заарештований за зберігання наркотиків, напади на поліцейського, підробку документів, несплату податків.

Шість альбомів DMX поспіль дебютували на першій сходинці хіт-параду Billboard 200.

DMX знімався у декількох фільмах. Найвідоміші з них: "Ромео повинен померти", "Наскрізні поранення" і "Від колиски до могили".

Дані зібрані на основі Вікіпедії.