Вагітна Cardi B влаштувала вечірку в стилі Disney для 3-річної доньки: фантастичні фото

Поки Cardi B не стала мамою вдруге, всю себе вона присвячує первістку Калчер. На вихідних дівчинці виповнилось 3 роки. День народження доньки реперка відзначила з небаченим розмахом, влаштувавши казкову вечірку в стилі Disney.

Напередодні грандіозного святкування Cardi B вручила Калчер головний подарунок – масивне кольє з діамантами, вартість якого оцінюють в 150 тисяч доларів. Дівчинка була приголомшена презентом й одразу приміряла коштовну прикрасу.

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Щоправда, на вечірку Калчер відправилась без кольє. Не дивно, що зі 100-мільйонної аудиторії знайшлись ті, хто розкритикував зіркову матусю за надмірну щедрість.

"Коли ваша дитина хоче морозива на вечерю, ви даєте їй морозиво на вечерю? Моя дитина надто розпещена цими іграшками та супер освічена. Якщо мама і тато літають, то це роблять їхні діти", – відповіла Cardi B у твіттері.

Безумовно, це не всі сюрпризи, які чекали на Калчер в день народження. Реперка влаштувала для доньки вечірку в стилі принцес з мультфільмів Disney. Іменинницю вона прибрала в пишну рожеву сукню зі шлейфом і бантом, а зачіску довершила діадемою. Сама Cardi B одягла подібне вбрання, однак зі сміливими розрізами на грудях.

З розкішного маєтку до місця святкування іменинницю доставила карета, а далі – поні. Величезний павільйон прикрасили фантастичними декораціями – фотозонами, гірками, ігровими майданчиками, гардеробною з сукнями, а на задньому дворі облаштували територію для свійських тварин. Калчер і її подруг розважали принцеси з Disney.

Для гостей вечірки підготували безліч екзотичних страв. На столі була вежа з лобстерів, фрукти, солодощі, шоколадний фонтан і багато іншого. Наприкінці святкування доньці Cardi представили величезний торт в п'ять ярусів у вигляді карети.

Фото з вечірки до дня народження доньки Cardi B

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