Були дуже тяжкі дні, – дружина Павла Зіброва про його боротьбу коронавірусом

Український співак Павло Зібров перехворів коронавірусом. Дружина артистка розповіла, що він був у лікарні, під кисневою маскою. Однак подружжя не хотіло оприлюднювати цю інформацію.

Коронавірусна інфекція нещадно вра

жає людей у різних куточках світу. Від неї не застрахований ніхто. Виявилося, що народний улюбленець Павло Зібров також перехворів, але його родина приховувала це.

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Павло Зібров перехворів COVID-19

Поки артист перебував у лікарні, його соцмережі активно вела донька. Саме тому ніхто з прихильників навіть не здогадувалися, де перебуває Зібров.

"Павло дуже тяжко хворів. Він був у лікарні, під кисневою маскою. Були дуже важкі дні. Ми нікому не казали про це. Коли він захворів, я сказала Діані (донька Зіброва – редакція Showbiz 24), що ніхто не повинен знати, що з батьком. Вона вела його сторінки у фейсбуці та інстаграмі. Він здоровий! Бо хтось пожаліє, а хто скаже, що так йому й треба.", – поділилася кохана артиста.

Чоловік зміг подолати підступну хворобу. Зараз він чудово почувається, а поруч є донька та дружина, які підтримують.