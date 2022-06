Брітні Спірс зіграла таємне весілля Лос-Анджелесі: вечірку ледь не зірвав її колишній

У вересні 2021 року, після скасування опікунства батька, Брітні Спірс заручилася з Семом Асгарі, молодшим на 13 років. У четвер, 9 червня, вони нарешті зіграли камерне весілля, яке було закрите для преси.

Після того, як ЗМІ кілька місяців мусолили скандал з її опікунством, Брітні Спірс тримає особисте життя подалі від журналістів і папараці. Тож не дивно, що на довгожданому весіллі закоханих їх не було. Однак у мережі спливли подробиці вечірки.

Читайте також Джонні Депп з’явився у тіктоці: 7,6 мільйона підписників і один допис, на який відреагувала Герд

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі

Весілля 40-річної поп-ікони 2000-х і 28-річного манекенника відбулося в її будинку в Лос-Анджелесі. Під вінець Брітні Спірс йшла в сукні модного дому Versace й під хіт Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love.

"Брітні почала планувати і мріяти про своє весілля незабаром після того, як заручилася, в листопаді. Для неї дуже важливо, що вона нарешті змогла вийти заміж. Вона хотіла, щоб все було ідеально", – поділилися інсайдери.

Церемонія була камерною – усього на 60 гостей. Однак серед них був зірковий бомонд – Мадонна, Періс Гілтон з мамою Кеті, Дрю Беррімор та інші. На диво, синів Брітні – Шона та Джейдена – на весіллі не було, але хлопці нібито "щасливі за свою маму".

Як ексчоловік Брітні Спірс ледь не зірвав її весілля

Однак весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі не обійшлося без непроханих гостей. Перший чоловік артистки Джейсон Олександр, з яким вона була одружена всього кілька годин, пробрався до її будинку через запасний вхід і знімав підготовку до весілля на пряму трансляцію в інстаграмі, інформує TMZ.

Він показав рожевий шатер, арку з трояндами та гостей, а згодом заявив охоронцям: "Мене звати Джейсон Олександр. Брітні мене сюди запросила. Вона моя перша дружина, моя єдина дружина. Я її перший чоловік. Я тут, щоб зірвати весілля". Звичайно ж, після цього його скрутили, вивели з приватної території й нібито доставили у відділок. На щастя, інцидент стався не на очах Брітні.

з другом дитинства Джейсоном Олександром Брітні Спірс одружилися в січні 2004 року на несподіваній церемонії у Лас-Вегасі й розлучилася через 55 годин. З цим їй допомогли адвокати.

Колишній чоловік Брітні Спірс намагався зірвати її весілля: дивіться відео онлайн