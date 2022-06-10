Брітні Спірс вийшла заміж: перші романтичні фото з весілля
Джерело:інстаграм Кевіна Осташевські
Американська співачка Брітні Спірс вийшла заміж за Сема Асгарі. У мережі з'являються перші фото молодят та зіркових гостей.
Весілля американської співачки Брітні Спірс та фітнес-тренера Сема Асгарі було камерним та таємним. Однак світлини з романтичного заходу вже потрапили в мережу.
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Перші фото з весілля Брітні Спірс
Найбільше фанів зворушили перші фото молодят. Наречений був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку й мав бутоньєрку з білих троянд.
Наречені / Фото з інстаграму Кевіна Осташевські
Сама ж Брітні Спірс одягнула сукню від Versace. Вбрання нареченої мало приталений фасон, пряму спідницю з розрізом до стегон бретелі, що спадали на плечі та довгий шлейф і фата. Образ доповнював білий чокер, ніжний макіяж та легка зачіска – волосся було вкладене в локони. Вже на вечірці виконавиця одягнула інше вбрання – чорну, а також червону мінісукні.
Весільна сукня Брітні Спірс / Фото з інстаграму Донателли Версаче
Весілля Брітні Спірс пройшло в Лос-Анджелесі. Локація свята була романтичною та прикрашеною відповідно. Це безліч троянд, інших квітів, зелені, дерев. Також на фото помітили карету з кіньми, прикрашену теж рожевими квітами.
Серед 60 гостей на весілля знаменитості були й колеги – Селена Гомес, Мадонна, Дрю Беррімор, Донателла Версаче.
Фото з весілля Брітні Спірс / Фото з інстаграму Донателли Версаче, Кевіна Осташевські
Зауважимо, торжество відбулось не без інцидентів. До дому Брітні та Сема увірвався колишній чоловік Спірс – Джейсон Олександр. Він знімав на камеру підготовку до весілля та заявляв, що хоче зірвати святкування. Та після цього його вивели з приватної території й начебто доставили у поліцейський відділок.
"Брітні почала планувати й мріяти про своє весілля незабаром після того, як заручилася, в листопаді. Для неї дуже важливо, що вона нарешті змогла вийти заміж. Вона хотіла, щоб все було ідеально", – розповіли інсайдери про свято Спірс.