Брітні Спірс вийшла заміж: перші романтичні фото з весілля

Американська співачка Брітні Спірс вийшла заміж за Сема Асгарі. У мережі з'являються перші фото молодят та зіркових гостей.

Весілля американської співачки Брітні Спірс та фітнес-тренера Сема Асгарі було камерним та таємним. Однак світлини з романтичного заходу вже потрапили в мережу.

Зверніть увагу Брітні Спірс зіграла таємне весілля Лос-Анджелесі: вечірку ледь не зірвав її колишній

Перші фото з весілля Брітні Спірс

Найбільше фанів зворушили перші фото молодят. Наречений був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку й мав бутоньєрку з білих троянд.



Наречені / Фото з інстаграму Кевіна Осташевські

Сама ж Брітні Спірс одягнула сукню від Versace. Вбрання нареченої мало приталений фасон, пряму спідницю з розрізом до стегон бретелі, що спадали на плечі та довгий шлейф і фата. Образ доповнював білий чокер, ніжний макіяж та легка зачіска – волосся було вкладене в локони. Вже на вечірці виконавиця одягнула інше вбрання – чорну, а також червону мінісукні.



Весільна сукня Брітні Спірс / Фото з інстаграму Донателли Версаче

Весілля Брітні Спірс пройшло в Лос-Анджелесі. Локація свята була романтичною та прикрашеною відповідно. Це безліч троянд, інших квітів, зелені, дерев. Також на фото помітили карету з кіньми, прикрашену теж рожевими квітами.

Серед 60 гостей на весілля знаменитості були й колеги – Селена Гомес, Мадонна, Дрю Беррімор, Донателла Версаче.

Фото з весілля Брітні Спірс / Фото з інстаграму Донателли Версаче, Кевіна Осташевські

, торжество відбулось не без інцидентів. До дому Брітні та Сема увірвався колишній чоловік Спірс – Джейсон Олександр. Він знімав на камеру підготовку до весілля та заявляв, що хоче зірвати святкування. Та після цього його вивели з приватної території й начебто доставили у поліцейський відділок.

"Брітні почала планувати й мріяти про своє весілля незабаром після того, як заручилася, в листопаді. Для неї дуже важливо, що вона нарешті змогла вийти заміж. Вона хотіла, щоб все було ідеально", – розповіли інсайдери про свято Спірс.