Брітні Спірс прикрасила ялинку: яскраве відео зірки у червоній сукні та леопардовому костюмі

Світові знаменитості вже розпочали підготовку до різдвяних свят. Розкішна новорічна ялинка вже стоїть в маєтку Брітні Спірс. Артистка похизувалася на її тлі стильними святковими образами.

Чимало країн відзначатимуть Різдво 25 грудня. За місяць до цього знаменитості створюють у своїх будинках новорічну атмосферу та прикрашають їх кольоровими вогниками, ялинками та іншими декораціями. Величезною вічнозеленою красунею, яка вже стоїть вдома, похизувалася й Брітні Спірс.

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Ялинка в будинку в Брітні Спірс

Співачка нещодавно звільнилася від батькової опіки, тому тепер насолоджується вільним життям. Щоб додати повсякденню яскравих фарб вона вирішила святково прикрасити розкішний маєток.

Брітні зняла відео на тлі величезної ялинки. Спершу вона постала перед камерою вдень у красивій червоній сукні, а потім з'явилася в кадрі вже ввечері, переодягнувшись у спокусливий обтислий костюм з леопардовим принтом. Волосся вклала у локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах, які виділила чорним олівцем. На обличчі виконавиці сяяла усмішка. Видно, що вона радіє настанню передноворічної метушні.