Обіцяв повернутися: Боб Оденкерк вийшов на зв'язок після серцевого нападу

Зірка серіалу "Краще подзвоніть Солу" Боб Оденкерк пережив серцевий напад прямо на зйомках 27 липня. Він з'явився у мережі та пообіцяв, що скоро повернеться.

Відомий американський актор Боб Оденкерк знепритомнів на зйомках телесеріалу "Краще подзвоніть Солу". Його госпіталізували із серцевим нападом, про що повідомляли представники зірки.

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Боб Оденкерк відреагував на новини про серцевий напад

Кілька годин тому актор опублікував кілька дописів на особистій сторінці у твітері, чим заспокоїв стривожених прихильників.

У мене був невеликий серцевий напад. Але зі мною все буде гаразд, завдяки Розі Естраді й лікарям, які знали, як виправити закупорку без хірургічного втручання,

– написав Боб.

Також чоловік подякував за безмежну підтримку та любов його фанатів, друзів та близьких. Він додав, що потребує певну кількість часу на те, щоб одужати та відновитися. Однак Оденкерк пообіцяв повернутися на зйомки.

Нагадаємо, Боб Оденкерк зіграв головну роль у серіалі "Краще подзвоніть Солу". Його героєм є Джеймс Морган Макгілл, який взяв для себе псевдонім Сола Гудмена. За цю роль Боба Оденкерка чотири рази номінували на премію Еммі.

Серіал "Краще подзвоніть Солу" – спін-офф знаменитого "Пуститися берега". Це юридична драма з елементами чорної комедії. Серіал продовжили до 6 сезону.