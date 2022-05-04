Більше не Міша Марвін: брата TAYANNA поперли з Black Star на Росії
Джерело:інстаграм Міші Марвіна
Молодший брат TAYANNA Михайло Решетняк, відомий як Міша Марвін, 7 років будував кар'єру на Росії. Його продюсував лейбл Тіматі Black Star, однак їхня співпраця завершилася.
Схоже, з Black Star Міша Марвін пішов зі скандалом, адже у нього забрали не лише всі пісні, які він випускав 7 років, а й ім'я. Тепер брат TAYANNA виступатиме під псевдонімом Міша М.
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Мішу Марвіна поперли з Black Star
Я більше не артист лейблу Black Star. Я більше не Міша Марвін. Так, моє ім'я та мої пісні мені більше не належать… 7 років я був артистом лейблу. Цього року наша спільна робота з Black Star добігла кінця,
– оголосив Міша Марвін.
Однак він подякував усім, хто причетний до його кар'єри, зокрема Пашу (справжнє ім'я – Павло Курьянов). За словами Марвіна, саме генеральний директор Black Star "повірив у нього 7 років тому і допомагав протягом усього цього часу".
"На мене чекає новий досвід. І я готовий до нового розділу свого життя. Тепер я Міша М", – додав співак і представив свій перший сольний трек "Человек".
Шлях Міші Марвіна з Black Star: дивіться відео онлайн
Проте, схоже, йти з російського музичного ринку брат TAYANNA не планує. У шапці його профілю в інстаграмі досі "висять" контакти менеджера та піарниці з країни-агресорки.
Мабуть, Міша Марвін, як і Регіна Тодоренко, толерує дружбу українців і росіян, яких вважає невинними у війні.
Скриншот з інстаграму Міші Марвіна
Що Міша Марвін казав про війну Росії в Україні
- З Росії Міша Марвін виїхав ще на початку лютого. Він полетів у Дубаї і не повернувся.
- Лише 2 березня, через тиждень після нападу Росії на Україну, співак зняв відео, в якому звернувся до тих, хто вважає війну "військовою операцією", та попросив задуматися. Ані Путіна, ані Росію він не засудив і написав, що "більшість російських людей не хочуть цієї війни, як і українці".
- У березні Міша Марвін випустив пісню "Останови планету", а разом з тим закликав до миру та "не розпалювати ще більшу ненависть між людьми".
- Аж 21 березня артист чітко написав, що "проти війни, проти вбивств і може говорити про те, що відбувається".
Міша Марвін проти війни: фото
Повний текст публікації Міші Марвіна:
Я більше не артист лейблу Black Star. Я більше не Міша Марвін.
Так, моє ім'я та мої пісні мені більше не належать. Але є те, що залишиться зі мною назавжди – це ви. І для вас я напишу ще багато нових пісень, ми проведемо багато часу на моїх майбутніх концертах.
7 років я був артистом лейблу: писав пісні собі та інших, релізив треки, давав концерти. Цього року наша спільна робота з Black Star добігла кінця. Я вдячний усім, хто брав участь у розвитку артиста Міші Марвіна. Я вдячний Пашу за те, що саме він повірив у мене 7 років тому і допомагав протягом усього цього часу.
Все, що ви бачили, кліпи, концерти, робила величезна команда. Частина якої залишилася зі мною. На мене чекає новий досвід. І я готовий до нового розділу свого життя.
Тепер я Міша М. І мій перший сольний реліз уже доступний на майданчиках. Можливо, він не комерційний, мабуть, не для чартів. Але це дуже важлива для мене пісня. Я сподіваюся на вашу підтримку, як ніколи.