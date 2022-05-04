Більше не Міша Марвін: брата TAYANNA поперли з Black Star на Росії

Молодший брат TAYANNA Михайло Решетняк, відомий як Міша Марвін, 7 років будував кар'єру на Росії. Його продюсував лейбл Тіматі Black Star, однак їхня співпраця завершилася.

Схоже, з Black Star Міша Марвін пішов зі скандалом, адже у нього забрали не лише всі пісні, які він випускав 7 років, а й ім'я. Тепер брат TAYANNA виступатиме під псевдонімом Міша М.

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Мішу Марвіна поперли з Black Star

Я більше не артист лейблу Black Star. Я більше не Міша Марвін. Так, моє ім'я та мої пісні мені більше не належать… 7 років я був артистом лейблу. Цього року наша спільна робота з Black Star добігла кінця,

– оголосив Міша Марвін.

Однак він подякував усім, хто причетний до його кар'єри, зокрема Пашу (справжнє ім'я – Павло Курьянов). За словами Марвіна, саме генеральний директор Black Star "повірив у нього 7 років тому і допомагав протягом усього цього часу".

"На мене чекає новий досвід. І я готовий до нового розділу свого життя. Тепер я Міша М", – додав співак і представив свій перший сольний трек "Человек".

Шлях Міші Марвіна з Black Star: дивіться відео онлайн

Проте, схоже, йти з російського музичного ринку брат TAYANNA не планує. У шапці його профілю в інстаграмі досі "висять" контакти менеджера та піарниці з країни-агресорки.

Мабуть, Міша Марвін, як і Регіна Тодоренко, толерує дружбу українців і росіян, яких вважає невинними у війні.

Скриншот з інстаграму Міші Марвіна

Що Міша Марвін казав про війну Росії в Україні

З Росії Міша Марвін виїхав ще на початку лютого. Він полетів у Дубаї і не повернувся.

Лише 2 березня, через тиждень після нападу Росії на Україну, співак зняв відео, в якому звернувся до тих, хто вважає війну "військовою операцією", та попросив задуматися. Ані Путіна, ані Росію він не засудив і написав, що "більшість російських людей не хочуть цієї війни, як і українці" .

. У березні Міша Марвін випустив пісню "Останови планету", а разом з тим закликав до миру та "не розпалювати ще більшу ненависть між людьми" .

. Аж 21 березня артист чітко написав, що "проти війни, проти вбивств і може говорити про те, що відбувається".

Міша Марвін проти війни: фото

Повний текст публікації Міші Марвіна:

Я більше не артист лейблу Black Star. Я більше не Міша Марвін.

Так, моє ім'я та мої пісні мені більше не належать. Але є те, що залишиться зі мною назавжди – це ви. І для вас я напишу ще багато нових пісень, ми проведемо багато часу на моїх майбутніх концертах.

7 років я був артистом лейблу: писав пісні собі та інших, релізив треки, давав концерти. Цього року наша спільна робота з Black Star добігла кінця. Я вдячний усім, хто брав участь у розвитку артиста Міші Марвіна. Я вдячний Пашу за те, що саме він повірив у мене 7 років тому і допомагав протягом усього цього часу.

Все, що ви бачили, кліпи, концерти, робила величезна команда. Частина якої залишилася зі мною. На мене чекає новий досвід. І я готовий до нового розділу свого життя.

Тепер я Міша М. І мій перший сольний реліз уже доступний на майданчиках. Можливо, він не комерційний, мабуть, не для чартів. Але це дуже важлива для мене пісня. Я сподіваюся на вашу підтримку, як ніколи.