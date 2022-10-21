Улюбленицю підлітків Біллі Айліш зловили за поцілунками з солістом The Neighbourhood

Американська співачка Біллі Айліш закрутила роман із фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфордом. Пару побачили разом 19 жовтня після вечері в ресторані індійської кухні в Лос-Анджелесі. Вони цілувались та обіймались.

Вперше пару побачили разом 13 жовтня, але пару днів тому вони, схоже, вирішили не приховувати почуттів перед папараці. Інсайдер видання повідомив, що Біллі та Джессі "здавались почували себе комфортно та були щасливі разом", оскільки вони неодноразово цілувалися й імовірно пробули в ресторані протягом трьох годин.

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"Вони взагалі не вставали з-за столу під час їжі, були зосереджені один на одному і весь час дивилися одне в одне. Якоїсь миті вони заговорили. Про їхні плани та, можливо, про відвідання вечірки у Кардаш'ян", – прокоментував інсайдер.

Представники пари не коментують інформацію про роман, але британський таблоїд Daily Mail повідомляє, що Айліш та Разерфорд знайомі давно – як мінімум з 2017 року, коли співачці було лише 16 років. Про це свідчать спільні фото пари, опубліковані у твіттері.

Особисте життя зірок-артистів

Зазначимо, що Джессі Разерфорд старший від 20-річної Біллі Айліш на 11 років, тобто йому 31. Він є фронтменом альтернативного гурту The Neighbourhood, який популяризував такі треки, як "Sweater Weather" 2013 року та хіт TikTok 2020 року "Stargazing". Раніше у Джессі були стосунки з моделлю та підприємцем Девон Лі Карлсон з 2015 по 2021 рік.

Щодо Біллі Айліш, то юна володарка Греммі мала роман з актором Метью Тайлером Ворсом, якого у червні 2022 року нібито запідозрили у зрадах. Але актор заявляв, що це шанувальники Біллі розпускали чутки про нього, а сам він їй не зраджував: "Ніхто нікому не зраджував. Відносини закінчуються. Ось так просто. А розпускати чутки та брехати в інтернеті небезпечно".

Раніше Айліш також зустрілась з актором Брендоном Адамсом, а в інтерв'ю розповідала, що вона ніколи не мала ідеальних стосунків.