"Без операції не минеться": як Руслана Писанка почувається після падіння на сцені

У п'ятницю ввечері, 4 лютого, Руслана Писанка впала на виставі "Поїзд "Одеса-мама". У ЗМІ писали, що акторка знепритомніла, але вона оступилася й зламала ногу. Тепер на зірку чекає операція та довга реабілітація.

На поклоні в Будинку офіцерів Збройних Сил України 56-річна Руслана Писанка, як і передбачав сценарій, виконала коротенький танець з колегами-акторами. Вона танцювала на високих підборах, з яких звалилась просто перед глядачами.

Важливо Руслана Писанка знепритомніла на сцені в театрі: несподіване відео

Мабуть, цього разу вчасно не зманеврувала. Зробила необережний рух і впала. Здалося, підвернула ногу. Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м'язи були нерозігріті. А можливо, просто невдало оступилася. І впала долу,

– розповіла зірка.

До приїзду "швидкої" вона нерухомо лежала на сцені, щоб не пошкодити ногу. Руслана Писанка сподівалась, що обійдеться вивихом, але лікарі діагностували перелом зі зміщенням.

Як Руслана Писанка почувається після падіння на сцені

З вистави "Поїзд "Одеса-мама" її госпіталізували в одну з державних лікарень Києва. Акторка два дні не виходила на зв'язок, бо почувалась кепсько – мала високу температуру й тиск, але все минулось. У понеділок Руслану Писанку готуватимуть до операції, а поки вона лежить на витяжці з гирею на нозі.

У мене перелам ноги зі зміщенням. На жаль, без операції не минеться. Зараз перебуваю в одній з київських державних лікарень, лежу на витяжці. Рухатися майже не можу, тільки лежати на спині. Мені дають знеболювальне,

– розповіла знаменитість.

"Відчуття ніби уві сні. Не зі мною. Але все обов'язково буде добре! Ми віримо. Треба просто почекати і набратися терпіння", – додала вона.

У лікарні Руслану Писанку підтримує чоловік-бізнесмен Ігор Ісаков, а в мережі – сотні фанів.

Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим у лікарні / Фото з фейсбуку акторки

Руслана Писанка зламала ногу / Фото з фейсбуку акторки

Повний текст публікації Руслани Писанки:

Друзі, колеги, глядачі, дякую за ваші хвилювання і гарячу підтримку! Щоб заспокоїти всіх, пишу вам, як себе почуваю після втрати свідомості.

Що ж трапилося? На поклоні на нашій виставі "Поїзд "Одеса-мама" ми з акторами танцюємо коротенький танець. Я це роблю на підборах і, мабуть, цього разу вчасно не зманеврувала. Зробила необережний рух і впала. Здалося, підвернула ногу. Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м'язи були нерозігріті. А можливо, просто невдало оступилася. І впала долу.

Мені миттєво викликали "швидку". Лікарі приїхали досить швидко, дякую! Я не рухаючись, чекала на допомогу, лежачи на сцені, аби не пошкодити ногу. Дякую вам, мої рідні, мої колеги, ви мене неймовірно підтримували і допомагали.

Змушена константувати діагноз – у мене перелам ноги зі зміщенням. На жаль, без операції не минеться. Ситуація сталася напередодні, у п'ятницю ввечері, тож всі спеціалісти для цієї відповідальної справи будуть лише у понеділок, тобто завтра. І завтра здам необхідні для цього аналізи.

Тож зараз перебуваю в одній з київських державних лікарень, лежу на витяжці. До ноги прикріплена спеціальна гиря, яка витягає ногу. Хто стикався, знає що це за стан. Рухатися майже не можу, тільки лежати на спині. Мені дають знеболювальне. І ось багато сплю, висипаюся, бо відчуваю слабкість.

Напевно, через увесь цей стрес, мій організм дав відповідь, вчора піднімалася висока температура та підскочив тиск. І я тому не виходила на зв'язок до вас. На зараз, все це, на щастя, минулось.

Відчуття ніби уві сні. Не зі мною. Але все обов'язково буде добре! Ми віримо. Треба просто почекати і набратися терпіння. Зі мною мій чоловік Ігор. І гріють ваші теплі слова підтримки. Буду всі читати. Здоров'я нам усім!