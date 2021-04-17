Без білизни: Демі Роуз показала великі оголені груди – відверте фото 18+

Відома британська модель Демі Роуз продовжує зваблювати публіку спекотними зйомками. Цього разу вона зважилась на неймовірну відвертість, поставши без спідньої білизни.

Британська модель Демі Роуз знає, як вдало підкреслити свою привабливість. Вона впевнена у собі та не соромиться демонструвати форми на камеру. Днями вона оприлюднила чергову серію гарячих світлин та завела більш як 16,2-мільйонну аудиторію прихильників.

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Спекотні фото Демі Роуз

Знаменитість позувала перед камерою на світлому тлі. Вона підняла руки догори та звабливо дивилась в об'єктив. Смілива Демі Роуз позувала повністю без спідньої білизни, демонструючи оголене тіло.

Все, що одягнула сексапільна британка – тільки блакитну джинсову куртку, що ледь прикривала величезні груди моделі. Демі Роуз хизувалась спокусливими вигинами та тендітною талією.

Довге волосся зірка зібрала у хвіст та заплела косу. Спокусливий look завершив фірмовий макіяж. Демі Роуз підкреслила очі стрілками та нафарбувала губи нюдовою помадою.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз