Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес символічну дизайнерську підвіску

На вихідних, 24 липня, Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження. 52-річчя вона зустріла на яхті з коханим Беном Аффлеком. Бойфренд підготував для іменинниці особливий подарунок – дизайнерську підвіску від бренду Foundrae.

Голлівудський актор неспроста обрав саме цей ювелірний дім. Стилісти Дженніфер Лопес раніше співпрацювали з Foundrae, це один з її найулюбленіших брендів.

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Закоханий Бен Аффлек долучився до створення коштовного виробу. Він обрав кілька медальйонів, які характеризують їхні стосунки. Один з них символізує стійкість – "дику, рясну та неприборкану".

Другий медальйон – це квіти, котрі "живляться пристрастю і продовжують цвісти навіть у темряві, попри всі негаразди". До слова, квіти були з шипами, адже ті означають ризик заради любові. Цими деталями з пресою поділилась креативна директорка бренду Foundrae. Якою була третя підвіска – невідомо.

"Нас вразив його романтичний жест. Він переглянув значення кожної фігури, перш ніж остаточно обрати її", – додала директорка ювелірного дому.

Невідомо, скільки Бен Аффлек заплатив за коштовний подарунок. Однак, судячи з того, що кожен кулон Foundrae коштує близько 3 тисяч доларів, розкішний презент обійшовся йому недешево.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото з інстаграму співачки