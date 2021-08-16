Пішли в інший заклад, – батьки Євгена Клопотенка не змогли пообідати в його ресторані
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів шанувальникам, що батьки не змогли пообідати в його ресторані, оскільки там не було вільних місць. Тому він разом із найріднішими пішов в інший заклад.
Євген Клопотенко є одним з найпопулярніших українських кулінарів. Тисячі прихильників прагнуть спробувати фірмові страви у його ресторані. Тому в закладі шеф-кухаря завжди дуже багато відвідувачів.
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Євген Клопотенко про обід з батьками
У гості до шеф-кухаря приїхали його батьки. Євген разом із ними планував пообідати у власному ресторані. Але оскільки був вихідний, то вільних місць не було, тому поласувати фірмовими стравами від Клопотенка їм не вдалося. Тому Євген з найріднішими відправився на обід в інший столичний заклад.
Клопотенко звернувся до фоловерів і попросив їх заздалегідь бронювати столики, оскільки багатьом відвідувачам доводиться відмовляти в обслуговуванні через брак місць.
Ми з батьками прийшли їсти в інший заклад. Тому дуже прошу вас, бронюйте столик перед тим, як йти до нас. Бо в мене серце болить, коли приходять люди, а ми їм відмовляємо через брак місць,
– прокоментував Клопотенко.
Євген Клопотенко про обід з батьками / Скриншот інстаграм-сторіз шеф-кухаря
Євген Клопотенко про обід з батьками / Скриншот інстаграм-сторіз шеф-кухаря
Бізнес Євгена Клопотенка
- У листопаді 2011 року кулінар заснував власну компанію "Гастромайстерня Confiture". Вона займається виробництвом варення та конфітюрів. Клопотенко прагнув змінити ставлення людей до варення, показавши, що це ідеальне доповнення до різних страв.
- У 2019 році Євген Клопотенко та українська підприємиця Інна Поперешнюк відкрили ресторан сучасної української кухні "Сто років тому вперед".
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