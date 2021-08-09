"Кримнашист" вкотре приїхав в Україну. Дивно те, що концерт російського виконавця, який активно гастролює в країні агресорі, відвідали сотні українців.
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Концерт Басти в Одесі
Репер виступив у популярному одеському клубі Ibiza. Перед входом в клубу була черга під час запуску людей всередину. Усі присутні були без захисних масок на обличчях, а також не дотримувалися соціальної дистанції. Така ж ситуація була й після початку концерту.
На особистій сторінці в інстаграмі росіянин опублікував відео з концерту. На ньому видно натовп фанатів і повну відсутність дотримання карантинних обмежень.
Реакція мережі
У коментарях користувачі мережі зазначають, що на концертах Басти коронавірус "зникає". Фанати залишають на його адресу приємні слова та дякують за виступ. Та є й ті, хто згадує про гастролі виконавця в Росії.
- "До українців поїхав. В Росії концерти заборонені".
- "Що там по коронавірусу? Всі, хто на концерті, вакциновані?"
- "Дякуємо за концерт, було прекрасно!"
- "Як тебе пустили в Україну?"
- "Дивно, чому вас досі пускають в Україну? Ви ж, ніби, переконаний "кримнашист"?"