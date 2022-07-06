Берці замість пуантів: балерина Леся Воротнюк пішла на війну після смерті чоловіка

Чоловік балерини Лесі Воротнюк загинув на Сході три роки тому. Тож коли війна наблизилася до її дому, вона взяла до рук зброю. Спочатку була на блокпостах у Києві, а зараз у резерві.

До війни 30-річна Леся Воротнюк працювала в Національній опері України, але покинула трупу, щоб захищати сина й Батьківщину від росіян. У боях з окупантами загинув її чоловік, тож у лютому 2022-го вона зрозуміла, що продовжить його справу.

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Чому балерина Леся Воротнюк змінила пуанти на автомат

Я могла стріляти. Це моє хобі. Я знала, що якщо буде повномасштабне вторгнення, я не поїду за кордон. Я воюватиму,

– сказала Леся Воротнюк в інтерв'ю британському The Economist.

Так, на початку повномасштабної війни вона, озброївшись автоматом Калашникова, працювала на блокпостах і глухими сільськими дорогами евакуйовувала цивільних – друзів, жінок з дітьми. Згодом її зарахували до військового резерву країни, але першою в списку вона не була, адже перевагу віддавали чоловікам з бойовим досвідом.

Проте, на думку Лесі Воротнюк, між балетом і військовою службою є дещо спільне – дисципліна. У пуантах вона стирала ноги до крові, тож загартувала силу духу й навчилася терпіти біль.

"Кожен громадянин відіграє свою роль. Ми хочемо, щоб наші діти росли в сильній, впевненій Україні, а не в тій брехні, яку нам нав'язували за часів Радянського Союзу", – заявила Воротнюк британським журналістам.

Чи повернеться Воротнюк у балет

У будь-який момент жінку можуть призвати на службу, тож вона мало не щодня вправляється у стрільбі, але балет не закидає. Оскільки театри потроху оживають, то з червня Леся Воротнюк грає у виставі Die Libelle в Національній опері України.

"Треба мати хоробрість, щоб виконати роль потворної жінки, яку вона буде грати далі. Саме це робить її таким хорошим бійцем", – каже балетмейстер Віктор Литвинов.

Леся Воротнюк у Національній опері України / Фото з інстаграму балерини