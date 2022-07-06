Берцы вместо пуантов: балерина Леся Воротнюк пошла на войну после смерти мужа

Муж балерины Леси Воротнюк погиб на Востоке три года назад. Когда война приблизилась к ее дому, она взяла в руки оружие. Сначала была на блокпостах в Киеве, а сейчас в резерве.

До войны 30-летняя Леся Воротнюк работала в Национальной опере Украины, но покинула труппу, чтобы защищать сына и Родину от россиян. В боях с оккупантами погиб ее муж, поэтому в феврале 2022-го она поняла, что продолжит его дело.

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Почему балерина Леся Воротнюк сменила пуанты на автомат

Я могла стрелять. Это мое хобби. Я знала, что если будет полномасштабное вторжение, я не уеду за границу. Я буду воевать,

– сказала Леся Воротнюк в интервью британскому The Economist.

Так, в начале полномасштабной войны она, вооружившись автоматом Калашникова, работала на блокпостах и глухими сельскими дорогами эвакуировала гражданских – друзей, женщин с детьми. Потом ее засчитали в военный резерв страны, но первой в списке она не была, ведь предпочтение отдавали мужчинам с боевым опытом.

Однако, по мнению Леси Воротнюк, между балетом и военной службой есть что-то общее – дисциплина. В пуантах она стирала ноги до крови, закалила силу духа и научилась терпеть боль.

"Каждый гражданин играет свою роль. Мы хотим, чтобы наши дети росли в сильной, уверенной Украине, а не в той лжи, которую нам навязывали во времена Советского Союза", – заявила Воротнюк британским журналистам.

Вернется ли Воротнюк в балет

В любой момент женщину могут призвать на службу, поэтому она почти каждый день упражняется в стрельбе, но балет не забрасывает. Поскольку театры понемногу оживают, с июня Леся Воротнюк играет в спектакле Die Libelle в Национальной опере Украины.

"Нужно иметь храбрость, чтобы исполнить роль безобразной женщины, которую она будет играть дальше. Именно это делает ее таким хорошим бойцом", – говорит балетмейстер Виктор Литвинов.

Леся Воротнюк в Национальной опере Украины / Фото из инстаграма балерины