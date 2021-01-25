Акторка Азія Ардженто заявила, що Роб Коен зґвалтував її: реакція режисера "Форсажу"

45-річна італійська акторка Азія Ардженто звинуватила голлівудського режисера фільму "Форсаж" Роба Коена в сексуальному насильстві. Зірка розповіла, що сценарист накачав її наркотиками та зґвалтував.

Джерело: Variety

Вперше про ​домагання Роба Коена Азія Ардженто розповіла італійським ЗМІ та детально висвітлила в автобіографії Anatomy of a Wild Heart – "Анатомія дикого серця", яка побачить світ 26 січня.

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Азію Ардженто зґвалтував Роб Коен

За словами акторки, моторошний інцидент стався ще 2002 року під час зйомок бойовика "Три ікси", в якому вона знімалась у головній ролі разом з Віном Дізелем і Семюелом Л. Джексоном. Роб Коен був режисером фільму. На той час Азії Ардженто було 27 років.

Зірка пригадала, що продюсер накачав її наркотичною речовиною GHB, яку зберігав в окремій пляшці, а потім зґвалтував. Акторка отямилась лише вранці. Про те, що вживала наркотики, вона дізналась лише згодом від друга, який пояснив, що таке GHB.

Я вперше говорю про Коена. Він використав мене, змусивши пити GHB. Тоді я справді не знала, що це таке. Я прокинулася вранці оголена в його ліжку,

– зізналась Азія Ардженто.

Зірка стрічки "Три ікси" пояснила, що на публічне зізнання наважилась після того, як жінка, на ім'я Джейн, та донька режисера "Форсажу" заявили про сексуальне насильство з боку Роба Коена. Додамо, що Азія Ардженто – одна з перших в Голлівуді звинуватила в сексуальних домаганнях одіозного продюсера Гарві Вайнштейна.

Реакція Роба Коена на звинувачення Азії Ардженто

"Містер Коен категорично заперечує звинувачення Азії Ардженто. Коли вони працювали разом, у них були прекрасні робочі стосунки, і містер Коен вважав її другом. Тому ця заява про події 2002 року дивує, особливо з урахуванням того, що ми дізналися про неї в останні роки", – повідомив представник Роба Коена.

Зазначимо, 2019 року жінка, яка представилась Джейн, звинуватила режисера в сексуальному насильстві. За словами жертви, Роб Коен зґвалтував її 2015 року під час ділової зустрічі на Манхеттені. Це сталось після того, як вона втратила свідомість.

Раніше старша донька зірки Валькірія Уезер зізналась, що батько домагався її, коли вона була дитиною та підлітком, та брав з собою в борделі під час закордонних поїздок. Ці заяви Роб Коен також спростував.