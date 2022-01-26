Артем Пивоваров назвав найкращих співаків України та розсекретив гонорари від російських зірок

За 10 років у шоу-бізнесі Артем Пивоваров став одним з головних хітмейкерів України. Однак він тверезо оцінює музичний ринок і публічно хвалить колег. Кого артист зарахував до когорти найкращих, розкриваємо далі.

30-річному Артему Пивоварову скромності не позичати. Він порівнює себе з павичем, називає "Брюсом Лі, тільки в музиці" й оцінює як артиста на десять з десяти. Водночас співак вміє визнавати успіхи українських колег.

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Так, у трійку найпопулярніших артистів України він зарахував зірку 80-х та автора хіта "Стожари" Назарія Яремчука, російського гастролера Івана Дорна і переможницю "Євробачення-2016" Джамалу.

Скільки російські артисти платили Пивоварову за пісні

що на це курйозне запитання відповідала Слава Камінська з "НеАнгелів". На її думку, це

За 10 років Артем Пивоваров отримав визнання не лише як співак, а й як сонграйтер. Перші гроші в музиці йому принесли треки, які він писав для інших популярних артистів. Це був гонорар у 300 доларів. Ба більше, зірка досі вважає, що створювати хіти йому вдається краще, ніж співати.

Як композитор він тісно співпрацює з російським шоу-бізом – Світланою Лободою ("Мира мало"), забороненим в Україні Філіпом Кіркоровим ("Романы"), Дімою Біланом ("Полуночное такси", "Неоновая ночь"), Альбіною Джанабаєвою ("Се Ля Ви") та іншими.

Так, найбільше Артему Пивоварову заплатив Діма Білан, бо йому українець написав цілих сім пісень.

що найдорожча пісня Пивоварова коштувала. Щоправда, невідомо, хто й за який трек вивалив йому таку шалену суму.