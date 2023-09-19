Аріана Гранде офіційно подала на розлучення з чоловіком після 2 років шлюбу

Американська співачка Аріана Гранде подала заяву на розлучення з Далтоном Гомесом. Пара була у шлюбі близько 2 років.

Більше ніж 2 місяці у мережі ходять чутки про те, що Аріана Гранде більше не в стосунках з чоловіком, Далтоном Гомесом. Тепер журналісти знайшли цьому офіційне підтвердження.

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Аріана Гранде подала на розлучення

У понеділок в Лос-Анджелесі Аріана Гранде подала заяву до суду. Серед причин виконавиця вказала "непримиренні розбіжності". Поки що ні вона, ні її чоловік не дають коментарі з приводу розлучення.



Аріана Гранде і Далтон Гомес / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про розрив пари

Вперше про розлучення Аріани та Далтона пішли чутки цього літа, коли співачка з'явилась на публіці без обручки. Джерела повідомляли, що пара розійшлась ще у січні цього року, але залишилась друзями у теплих відносинах.

В американських ЗМІ пишуть, що Аріана Гранде вже не самотня. Вона, ймовірно, закрутила роман з одруженим чоловіком – це 31-річний актор Ітан Слейтер, найбільш відомий за роллю в мюзиклі "Губка Боб Квадратні Штани". Невідомо, чи стосунки закрутилися до того, як Гранде розійшлась з чоловіком.

Нагадаємо, що Аріана Гранде та Далтон Гомес почали зустрічатись на початку 2020 року. Вже 15 травня 2021 року зіркова пара таємно одружилася. Їхнє весілля було скромним та інтимним – серед гостей було тільки 20 найближчих людей. Церемонія відбулася у Монтесіто, що в штаті Каліфорнія.

"Це було крихітно та інтимно – менше ніж 20 людей. Кімната була такою щасливою і сповненою любові. Пара та обидві сім’ї не можуть бути щасливішими", – казав представник Аріани Гранде.