Анна Різатдінова позувала оголеною у ванній з квітами: відвертий кадр

Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова зачарувала шанувальників відвертим кадром з нової фотосесії. Знаменитість повністю оголилася і занурилася у ванну з квітами.

Новий допис Анни Різатдінової зі спокусливим чорно-білим фото підірвав мережу, зібравши понад 5 тисяч лайків. У підписі вона розповіла про те, як бореться зі стресом, однак сам кадр викликав значно білий інтерес користувачів інстаграму.

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З розкішним вечірнім макіяжем з темними тінями і накладними віями художня гімнастка поніжилася у ванній.

Анна Різатдінова повністю роздяглася, однак її звабливе оголене тіло прикривала вода та ніжні квіти. У кадрі вона все продемонструвала стрункі підтягнуті ніжки та зону декольте, ледь випнувши груди.

Оголена Анна Різатдінова / Фото з інстаграму спортсменки